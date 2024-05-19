Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Önce bilgisine başvurulan sonra şüpheli olan doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi. Yoğun bakımdayken Selen'in telefonla da kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen'le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine 'Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

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