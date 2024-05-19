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Haberler Yaşam Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 10:11

Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da hemşire Selen Bilgin, özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kaldığı sırada iddiaya göre doktor sevgilisi Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybetti. İlacın ampülünün Fatih A.'nın cebinden, enjektörün ise şüpheli sevgilinin çekmecesinden çıktığı belirtildi. Yürütülen soruşturmada genç hemşirenin son anlarına ait görüntülerdeki sır 48 dakika dikkat çekti!

Yunus Emre KAVAK
Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Türkiye'nin konuştuğu olay İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye meydana geldi. Bir hastanede hemşire olarak çalışan 24 yaşındaki Selen Bilgin, o gece dedesinin yoğun bakımda kaldığı başka bir hastanede refakatçiydi. Ancak bir odada hareketsiz bulunan ve hayatını kaybettiği belirlenen Bilgin'in sır ölümünü aydınlatmak için harekete geçildi.

Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Başlatılan soruşturma kapsamında, önce bilgisine başvurulan ve Selen'in sevgilisi olduğu iddia edilen yoğun bakım doktoru Fatih A., daha sonra şüpheli olarak gözaltına alındı.

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Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

AMELİYATTA KULLANILAN GÜÇLÜ BİR İLAÇ!

Ortaya çıkan iddialara göre, genç hemşire Selen Bilgin'in koluna ameliyat öncesi uyutmak için verilen güçlü bir ilaç enjekte edildi. Aile bu ilacı doktorun enjekte ettiğini iddia ederken, gözaltına alınan doktor iddiaları kabul etmedi. Soruşturmayı sürdüren cumhuriyet savcısı, Fatih A.'yı "Olası kasta kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk etti.

Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

Mahkeme, tutuklanma talebiyle sevk edilen Fatih A. hakkında Adli Kontrol kararı vererek serbest bıraktı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, doktor Fatih A.'nın adli Kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtirazda bulunan savcılık doktor Fatih A.'nın tutuklanması talebinde bulundu.

Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

Önce bilgisine başvurulan sonra şüpheli olan doktor Fatih A.'nın detaylı ifadesi de ortaya çıktı. Doktor verdiği ifadesinde, Selen ile birkaç yıldır arkadaş olduklarını belirterek, olay gecesi Selen'in baş ağrısı olduğunu ve bunun için ilaç almak istediğini söyledi. Yoğun bakımdayken Selen'in telefonla da kendisini aradığını iddia eden doktor Fatih A., ağrı kesici içeren serumu odaya götürdüğünü ve koluna enjekte ettiğini söyledi. Daha sonra yine yoğun bakıma indiğini anlatan doktor Fatih A., Selen'le yine bir telefon görüşmesi olduğunu hatta kendisine 'Sana ağrı kesici ilacı verdim. Kayıt açmam lazım" dediğini söyledi.

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