Haberler
Yaşam
Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.05.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
10:11
Hemşire Selen Bilgin’in ölümünde sır 48 dakika: Son görüntüleri ortaya çıktı!
İstanbul'da hemşire Selen Bilgin, özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören dedesi için refakatçi olarak kaldığı sırada iddiaya göre doktor sevgilisi Fatih A.'nın koluna enjekte ettiği iğne sonrası hayatını kaybetti. İlacın ampülünün Fatih A.'nın cebinden, enjektörün ise şüpheli sevgilinin çekmecesinden çıktığı belirtildi. Yürütülen soruşturmada genç hemşirenin son anlarına ait görüntülerdeki sır 48 dakika dikkat çekti!