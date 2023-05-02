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Giriş Tarihi: 02.05.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 16:30

Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: 'Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar'

Korkuç olay Antalya'da meydana geldi. Alsancak ailesinin bebeği Yağız Efe, doğumundan sonra tedavi gördüğü hastanede 344 gün sonra yaşamını yitirdi. Ölümü kayıtlara 'solunum yetmezliği' olarak geçti ancak ailesinin iddiasına göre bebeklerine müdahale eden hemşire yanlış ilaç verip Efe bebeğin ölümüne neden oldu. Aile ise bu iddiayı, WhatsApp mesajlarını okuyarak öğrendi. Olay hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. İşte haberin detayları...

DHA
Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: ’Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar’

Alanya'da yaşayan Gülcan Alsancak (29) ve Sadık Alsancak (29) çiftinin 3 Haziran 2021 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Yağız Efe, solunum problemleri nedeniyle doğumunun ardından Antalya'da özel bir hastaneye yatırıldı.

Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: ’Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar’

344 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yağız Efe, hastanede geçen 344 günün ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Aileye bebeğin öldüğünü haber veren hastane yetkilileri, solunum yolu rahatsızlığından dolayı bebeğin krize girdiğini, müdahaleye rağmen kurtarılamadığını açıkladı. Aile Yağız Efe bebeği, Alanya'da toprağa verdi.

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Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: ’Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar’

YANLIŞ İLAÇ VERİLDİ İDDİASI

Yağız Efe bebeğin hayatını kaybettiği hastanede görev yapan ve bebeğe müdahale edildiği gece diğer birimden yardıma gelen hemşire C.E., bir süre sonra aileye ulaşarak, Yağız Efe'nin, yeni doğan yoğun bakım servisi hemşiresi B.K.'nin yanlış ilaç vermesinden dolayı yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu. Bunun hastane tarafından da bilindiğini ve hemşire B.K.'nin olayın sabahında istifa ettirildiğini öne süren C.E., olayla ilgili WhatsApp yazışmalarını aileyle paylaştı.

Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: ’Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar’

Bunun üzerine Alsancak ailesi, hastane yönetimi ve hemşire B.K.'den şikayetçi olup, suç duyurusunda bulundu. Olayda adı geçen B.K.'nin, başka bir hastanede çalışmaya başladığı öğrenildi. Olayla ilgili yargı süreci başlarken, Sağlık Bakanlığı da hemşire ve hastane hakkında inceleme başlattı.

Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: ’Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar’

'BEBEĞİMİN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYORDU'

Olayı öğrendikleri günden bu yana adalet mücadelesi verdiklerini anlatan Gülcan Alsancak, "Bebeğim Antalya'da dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı nedeniyle özel bir hastaneye yatışı yapıldı. Doğumundan 11,5 ay boyunca bebeğim oradaydı. İyiydi bebeğimiz, sağlık sorunları vardı ama ameliyatlar oluyordu ve ameliyatları da çok güzel geçiyordu. Bu süreçte sürekli Antalya'daydık, bebeğimizin yanına gidiyorduk, doktoruyla konuşuyorduk.

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