Hemşirenin WhatsApp mesajını okuyan anne dehşete uğradı: ’Oğlumu öldürmüş ve saklamışlar’

YANLIŞ İLAÇ VERİLDİ İDDİASI

Yağız Efe bebeğin hayatını kaybettiği hastanede görev yapan ve bebeğe müdahale edildiği gece diğer birimden yardıma gelen hemşire C.E., bir süre sonra aileye ulaşarak, Yağız Efe'nin, yeni doğan yoğun bakım servisi hemşiresi B.K.'nin yanlış ilaç vermesinden dolayı yaşamını yitirdiği iddiasında bulundu. Bunun hastane tarafından da bilindiğini ve hemşire B.K.'nin olayın sabahında istifa ettirildiğini öne süren C.E., olayla ilgili WhatsApp yazışmalarını aileyle paylaştı.