Hepimiz yapıyoruz! Bu küçük kombin hatası sizi daha kilolu gösteriyor

Günlük hayatta çoğu kişi fark etmeden aynı hataya düşüyor. Basit gibi görünen bu kombin tercihi, olduğunuzdan daha kilolu görünmenize neden olabiliyor. Moda uzmanları özellikle yanlış renk uyumu ve vücut tipine uygun olmayan kesimlerin en büyük hata olduğunu ve bunları kesinlikle yapmamanız gerektiğini savunuyor. Peki, kaçınmanız gereken stil hataları nelerdir? Gelin birlikte bakalım…

Özellikle dikey çizgiler yerine yatay çizgili parçalar, bol kesim üstlerle dar alt giysiler veya tam tersi kombinler vücut proporsiyonunu bozuyor. Yine uzmanlar fazla aksesuar kullanımını da önermiyor.

Seçimleriniz size doğru gibi görünse de, bazen farkında olmadan tarzınızı olduğundan çok farklı bir şekilde sergileyebilirsiniz.

Bu stil hatalarından kaçınmak için dikkat etmeniz gerekenler tam listesi bu yazıda!

ÇOK GENİŞ VEYA DAR HIRKALAR!

Son yılların en popüler trendlerinden biri olan oversize (bol) hırkalar, büyük bir rahatlık sunsa da, eğer vücut hatlarınız biraz daha belirginse, sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir.

Aynı şekilde, daha ince bir yapıya sahipseniz, çok dar hırkalar da sizi olduğunuzdan daha zayıf gösterme konusunda istediğiniz etkiyi vermeyebilir.

MOM JENAS

2025 yılına gelmemize rağmen, geçmişe ait moda trendleri hâlâ popülerliğini koruyor.

Özellikle 90'ların mom jean'lerini neredeyse her yerde görmek mümkün.

Ancak bu bol kesim pantolonlar, basen bölgeniz geniş ise ve eğer vücudunuz bacaklarınıza doğru inceliyorsa, size pek uygun olmayabilir.

Aşağıya doğru daralan bu pantolonlar, basen bölgenizi daha geniş göstererek sizin açınızdan rahatsız bir görünüm yaratabilir.

Bu nedenle, vücut proporsiyonunuza uygun bir jean seçimi, stiliniz açısından daha doğru bir tercih olacaktır.

CİLT ALT TONUNA DİKKAT EDİN!

Olduğunuzdan daha olgun görünmenize neden olan en belirgin stil hatalarından biri de cilt alt tonunuza uygun renk seçimini yapmamınızdır.

Herkesin cilt tonu farklıdır; bazıları daha soğuk, bazıları daha sıcak, kimisi de nötr tonlara sahiptir.

Kendi cilt alt tonunuza uygun renkler seçmek, cildinizi olduğundan daha canlı gösterecektir.

Aynı zamanda doğru renk seçimi çoğu zaman "Yaşını hiç göstermiyorsun" yorumlarını da aldırabilir…

MAKYAJINIZI ÖLÇÜLÜ TUTUN!

Kombin tamamlayıcısı olarak görülen makyaj, yanlış yapıldığı takdirde sizi daha yaşlı gösterebilir.

Birkaç yıl önce sosyal medyada akım haline gelen "No Makeup" makyaj akımı, genç kızlar için uygun bir tercih olsa da, orta yaşlı kadınlar için uzak durulması gereken bir trend olabilir.

Çünkü belli bir yaş aralığındaki kadınların belirgin ince çizgilerini ve kaz ayaklarını kapatmak, onları olduğundan daha genç gösterme etkisi oluşturabilir.

20'li yaşlardaki bir kadının ise tüm makyaj ürünlerini bolca kullanması, yaşlı bir görünüm yaratabilir…

O yüzden makyaj yaparken yaşınızı ve cildinizi göz önünde bulundururken aynı zamanda belirli trendlerden de uzak durmak iyi olacaktır.

GRİ SAÇ AKIMI

2015 yılın en beğenilen moda trendi olan gri saç, kesinlikle uzak durmanız gereken bir moda trendi.

Soluk bir renk olan gri, saçlarda kullanıldığı takdirde sizi olduğunuzdan daha çok yaşlı gösterir.

KABA AYAKKABI ALARMI...

Özellikle spor ayakkabılarda kullanılan platformlar, 30'lu yaşları geçtikten sonra görüntü olarak hoş durmayabilir.

Her ne kadar moda belirli kalıpları ve zevkleri kabul etmesede kimse yaşından daha olgun durmak istemez.

O yüzden ayakkabı tercihiniz stil anlayışınızda kilit bir rol oynar.

Daha ince tabanlı ve gösterişten uzak bir ayakkabı tercihi yaparsanız, kombinlerinizde o kadar tamamlayıcı olur.