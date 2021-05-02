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Haberler Yaşam Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir saat kaça kadar açık, çalışıyor ve son sipariş saati kaçta?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 09:07

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Tam kapanma döneminde , , , ve çalışma saatleri de merak konusu oldu. Virüs tehlikesine karşın markete gitmek istemeyen ve online marketleri tercih edenler, Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir gibi uygulamalardan yararlanıyor. Bu noktada, Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir saat kaça kadar açık, son sipariş saati kaç sorularının yanıtları merak konusu oldu. Bilindiği gibi, online marketlerin çalışma saatleri İçişleri genelgesi ile belirlenirken son sipariş saati hakkında da bilgi verilmişti. İşte, Hepsiburada, Trendyol, İstegeslni, Banabi ve Getir çalışma saatleri ile son sipariş saati

Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir saat kaça kadar açık, çalışıyor ve son sipariş saati kaçta?

Tam kapanma sürecinde , market, , ve gibi online marketler sıklıkla tercih ediliyor. Gün içerisinde siparişlerinin büyük çoğunluğunu buradan verenler, online marketlerin çalışma saatleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir çalışma saatleri belli oldu. Bu noktada, Hepsiburada, Trendyol market, Banabi, İstegelsin ve Getir saat kaça kadar açık, son sipariş saati kaçta sorusu da İçişleri'nin genelgesinde yer alan detaylardan birisi oldu. İşte, online marketlerin çalışma ve son sipariş saatleri

Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir saat kaça kadar açık, çalışıyor ve son sipariş saati kaçta?

TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTECEK VE KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

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Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir saat kaça kadar açık, çalışıyor ve son sipariş saati kaçta?

ONLINE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Türkiye'de 29 Nisan akşamı itibarı ile uygulamaya koyulan tam kapanma sürecinde, hızlı teslimat servislerinin çalışma saatleri de değiştir. , , başta olmak üzere hızlı teslimat platformları da 17 Mayıs tarihine kadar sürecek olan kısıtlanmalardan etkilenecek.

Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir saat kaça kadar açık, çalışıyor ve son sipariş saati kaçta?

Buna göre, bu platformlar 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

Yani, ilk sipariş saat 10.00'da, son sipariş ise 17.00'de alınacak.

Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi, Getir saat kaça kadar açık, çalışıyor ve son sipariş saati kaçta?
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