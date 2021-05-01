Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir saat kaça kadar açık, son sipariş saati kaç?

Tam kapanma sürecinde Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir gibi online marketler sıklıkla tercih ediliyor. Gün içerisinde siparişlerinin büyük çoğunluğunu buradan verenler, online marketlerin çalışma saatleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Hepsiburada, Trendyol market, İstegelsin, Banabi ve Getir çalışma saatleri belli oldu. Bu noktada, Hepsiburada, Trendyol market, Banabi, İstegelsin ve Getir saat kaça kadar açık, son sipariş saati kaçta sorusu da İçişleri'nin genelgesinde yer alan detaylardan birisi oldu. İşte, online marketlerin çalışma ve son sipariş saatleri