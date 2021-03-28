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Her şey ağrısıyla başladı! , kadının hayatını kararttı!

İzmit'te oturan Yeliz Demirli (42) bir süre önce ağrısı şikayetiyle özel bir diş hastanesine gitti. Burada tedavi amaçlı siniri kesildi. Ancak yüzünün sol tarafını hissetmez hale geldi. ve hastane yönetimi hakkında dava açan talihsiz , böyle isyan etti

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:33
Her şey damak ağrısıyla başladı! Doktor, kadının hayatını kararttı!

İzmit'te yaşayan Yeliz Demirli, 2018 yılında damağında ağrı oluşması üzerine Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan özel bir diş sağlığı merkezine gitti.

Her şey damak ağrısıyla başladı! Doktor, kadının hayatını kararttı!

Demirli'ye o dönem hastanede çene cerrahı olarak çalışan ve daha sonra ayrılan Diş Hekimi Ahmet K. tarafından tedavi uygulandı.

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Her şey damak ağrısıyla başladı! Doktor, kadının hayatını kararttı!

Daha sonra ağrıları devam eden Demirli'nin yüzünün sol bölümü felç oldu. Demirli'nin şikayetçi olması üzerine dava açıldı.

Her şey damak ağrısıyla başladı! Doktor, kadının hayatını kararttı!

'EŞİMİN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Eşinin durumu nedeniyle tazminat davası açtıklarını söyleyen Özer Demirli, "2018 Şubat ayında damağın üst kısmında bir ağrısı vardı, normal bir ağrıydı, sosyal hayatına devam edebiliyordu. O ağrıyı durdurmak için özel bir diş hastanesine gittim. Oradaki bir , siniri kestikten sonra yüzde 90 oranında ağrısının gideceğini söyledi. Ameliyattan sonra eşim ağrılardan duramamaya başladı ve gitmediğimiz hastane kalmadı. Çözüm bulamadık. Doktora gittik siniri dikti ama mukozalar ve sinüslere çok zarar verildiği için başarılı olmadı. Bu süreçte eşimin psikolojisi bozuldu. Çoluk çocuk hepimiz etkilendik. Ben hukuki süreci başlattım, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Maddi ve manevi tazminat davası da açtım" dedi.

Her şey damak ağrısıyla başladı! Doktor, kadının hayatını kararttı!

'TÜM GÜN AĞRI VE YANMA İLE UĞRAŞIYORUZ'

Doktorun kendilerine eşinin ağrılarından kurtulacağını ifade ettiğini söyleyen Özer Demirli, "Bize 'Yüzde 90 oranında bu ağrılardan kurtulacak' dediler. Çok az bir uyuşukluk kalacak ama bakın ne hale geldi. Bana yüzünün kararıp, çürüyüp bu hale geleceğini söylemediler. Tüm gün ağrı ve yanma ile uğraşıyoruz. Eşime uyuşturucu ilaçlar vermeye başladılar. Yüz felci, o nedenle konuşmakta zorlanıyor. Sosyal hayatına devam edemiyor, konuşamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Sadece tüm gün bu ağrı ile uğraşıyor. Yemek yiyemiyor, psikolojimiz, huzurumuz, her şeyimiz bozuldu. Nefes almakta bile zorlanıyor. İlaç içip bütün gün uyuyor, uykusunda bile ağlıyor. Biz eşimin hastalığının araştırılmasını ve tedavi edildikten sonra eski haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu. Yüzünün sürekli yandığını söyleyen, ağrıları nedeniyle ağlayarak konuşan Yeliz Demirli, "Yüzümü hissedemiyorum, koku alırken zorlanıyorum, kolonya gibi ağır kokular yakıyor. Yüzüm yanıyor sürekli, gözümün içine kadar ağrıyor" dedi.

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