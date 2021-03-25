Her şey hastanede ortaya çıktı: Mardin'de filmlere konu olacak hikaye!

ÇOCUKLARI DA BİLMİYORDU

Annesine kimlik verilmesi yazışmaların sürdüğünü söyleyen Veysi Dursun, bu durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Benim yaşım 63. Annem 87 yaşında. Şu ana kadar kimliği hiç olmamış. Biz 3 erkek ve 1 kız olmak üzere, 4 kardeşiz. Babam bizi, 2 amcamın nüfusuna kaydetmiş. Biz de yetişkin olana kadar bunu bilmiyorduk. Annemin 33 torunu var. Babam 38 yıl önce vefat etti. Annemizin kimliksiz olduğunu da bilmiyorduk. Annemi 2 yıl önce hastaneye götürdüm. Ancak muayene için gittiğimiz hastanede, annemin kimliğinin olmadığını öğrendik. Bir şekilde muayene oldu ama ilaçları almakta zorlanıyoruz. Annemin bir nüfus cüzdanına sahip olması için uğraşıyoruz. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.