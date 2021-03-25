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Her şey hastanede ortaya çıktı: 'de filmlere konu olacak hikaye!

'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Derik ilçesinde, 4 çocuk ve 33 torunu olan 87 yaşındaki Şemse Yaşar'ın, 2 yıl önce tedavi için gittiği hastanede kimliği olmadığı ortaya çıktı. 67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenen, Şemse Yaşar'ın 3'ü erkek, 4 çocuğu var. Şemse Yaşar'ın çocukları ise, amcalarının nüfusuna kayıtlı. Yaşar'ın 63 yaşındaki oğlu Veysi Dursun, annesine kimlik verilmesi için müracaatta bulunduklarını, işlemlerin devam ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 22:29 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 22:29
Her şey hastanede ortaya çıktı: Mardin'de filmlere konu olacak hikaye!

'in Derik ilçesinde yaşayan Şemse Yaşar, doğduğundan beri hiç nüfus cüzdanı sahibi olmadı. 85 yıldır hiç hastaneye de gitmeyen Yaşar'ın çocukları, annelerinin kimliksiz olduğunu, 2 yıl önce hastanede öğrendi.

Her şey hastanede ortaya çıktı: Mardin'de filmlere konu olacak hikaye!

67 yıl önce dini nikahla Ali Dursun ile evlenip, 3'üncü eşi olan Şemse Yaşar'ın 3'ü erkek, 4 çocuğu var. Bu çocukların 2'si bir amcanın nüfusuna, diğer 2'si de başka amcanın nüfusuna kaydedildi.

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Her şey hastanede ortaya çıktı: Mardin'de filmlere konu olacak hikaye!

Baba Ali Dursun ise, 38 yıl önce hayatını kaybetti. Şemse Yaşarın büyük oğlu Veysi Dursun, annesinin hiç kimlik sahibi olmadığını hastanede öğrendiklerini söyledi.

Her şey hastanede ortaya çıktı: Mardin'de filmlere konu olacak hikaye!

ÇOCUKLARI DA BİLMİYORDU

Annesine kimlik verilmesi yazışmaların sürdüğünü söyleyen Veysi Dursun, bu durum karşısında şaşkına döndüklerini ifade ederek, "Benim yaşım 63. Annem 87 yaşında. Şu ana kadar kimliği hiç olmamış. Biz 3 erkek ve 1 kız olmak üzere, 4 kardeşiz. Babam bizi, 2 amcamın nüfusuna kaydetmiş. Biz de yetişkin olana kadar bunu bilmiyorduk. Annemin 33 torunu var. Babam 38 yıl önce vefat etti. Annemizin kimliksiz olduğunu da bilmiyorduk. Annemi 2 yıl önce hastaneye götürdüm. Ancak muayene için gittiğimiz hastanede, annemin kimliğinin olmadığını öğrendik. Bir şekilde muayene oldu ama ilaçları almakta zorlanıyoruz. Annemin bir nüfus cüzdanına sahip olması için uğraşıyoruz. Yetkililerden bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.

Her şey hastanede ortaya çıktı: Mardin'de filmlere konu olacak hikaye!

TORUNU TERCÜME ETTİ

Sadece Kürtçe konuşabilen Şemse Yaşar, durumunu 22 yaşındaki torunu Bedriye Dursun'un tercümesiyle anlattı.

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