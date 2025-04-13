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Her şeyin sebebi bir çöp! Komşular birbirine girdi! 2 çocuk babası Kenan feci şekilde can verdi!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
09:31
Her şeyin sebebi bir çöp! Komşular birbirine girdi! 2 çocuk babası Kenan feci şekilde can verdi!
Duyanları hayrete düşüren olay Üsküdar'da meydana geldi. Komşular arasında "Evimin önüne niye çöp attın?" tartışması kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan 2 çocuk babası Kenan Hamarat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli komşu ise polise teslim oldu.