Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Konya'nın merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Yahya Çavuş Sokakta yaşanan olayda 197256. Sokakta yaşayan aile 5 yaşındaki çocukları Muhammet Sami Koç'tan haber alamaması üzerine akşam saatlerinde polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi ve ekipler arama çalışmaları başlattı. Muhammet Sami Koç'tan acı haber geldi. Küçük çocuğun 1,5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında kıyafetleri, hemen yakınındaki sulama kanalında ise cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanılmadığı belirtilen Muhammet Sami'nin boğularak öldüğü belirtildi.