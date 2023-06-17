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Haberler Yaşam Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:19

Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Konya Meram'da 5 yaşındaki Muhammet Sami Koç, kayboldu. Saatler sonra sulama kanalında ölü bulundu. Boğularak hayatını kaybettiği belirlenen küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Konya'nın merkez Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi Yahya Çavuş Sokakta yaşanan olayda 197256. Sokakta yaşayan aile 5 yaşındaki çocukları Muhammet Sami Koç'tan haber alamaması üzerine akşam saatlerinde polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi ve ekipler arama çalışmaları başlattı.

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Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Muhammet Sami Koç'tan acı haber geldi.

Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Küçük çocuğun 1,5 kilometre uzaklıktaki sulama kanalında kıyafetleri, hemen yakınındaki sulama kanalında ise cansız bedeni bulundu.

Her yerde aranıyordu: Sulama kanalında ölü bulundu!

Vücudunda herhangi bir darp veya kesici alet izine rastlanılmadığı belirtilen Muhammet Sami'nin boğularak öldüğü belirtildi.

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