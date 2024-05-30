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Herkes ağzı açık izledi: Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
15:29
Herkes ağzı açık izledi: Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki!
Aydın'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Genç bir kadın erkek arkadaşı ile tartışıyor gibi yapıp kendisini yola attı. Ardından seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Sürücüler ise kadının numarasını yutmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı…