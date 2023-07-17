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Giriş Tarihi: 17.07.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 16:54

Herkes boğuldu sandı: Meğer o...

Bursa'da 73 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları jandarmayı aradı. Boğulduğu düşünülen adamdan saatler sonra gelen haber herkesi şoka uğrattı…

DHA
Herkes boğuldu sandı: Meğer o...

Film gibi olayın adresi Bursa'ydı.

Herkes boğuldu sandı: Meğer o...

İnegöl İlçesi'ndeki İznik Göllüce Mahallesi'ne hafta sonunu değerlendirmek için giden 73 yaşındaki Mustafa Hüseyinoğlu, yüzmek için göle girdi.

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Herkes boğuldu sandı: Meğer o...

Gölde yaklaşık 4 saat kalan yaşlı adamdan ses çıkmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bursa'da şaka gibi olay! 'Gölde boğuldu' diye aranıyordu, yürüyerek geldi | Video

Herkes boğuldu sandı: Meğer o...

Olay yerine çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Herkes boğuldu sandı: Meğer o...

Fakat yaşlı adam, arama ekipleri kendisini ararken gölden yüzerek çıktı. Hüseyinoğlu, "Suda biraz zorluk yaşadım. Ama yüzmek bana keyif veriyor. Sonra biraz ileriden çıkıp geldim" dedi.

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