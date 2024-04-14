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Herkes bu olayı konuşuyor: Polisten kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirdi
Giriş Tarihi: 14.04.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024
16:53
Herkes bu olayı konuşuyor: Polisten kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirdi
Sosyal medyada gündem olan olay Bursa'da yaşandı. Kimlik kontrolü yapan polisten kaçan şüpheliyi, iş yerinin önünde çay içen erkek kuaförü İshak Kukaroğlu yakaladı. Yolunu kestiği şüpheliyi polise teslim eden Kukaroğlu, ardından çayını içmeyi sürdürdü. Vatandaşlık görevini yaptığını söyleyen Kukaroğlu, "Büyütecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.