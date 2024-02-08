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Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı
Giriş Tarihi: 08.02.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
17:13
Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay Niğde'de yaşandı. Osman Altın, Taksisinde unutulan 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı. Çantasını teslim alan Ö.K. ise "Taksi şoförü Osman Bey'e teşekkür ederim. Başkası olsa vermeyebilirdi" ifadelerini kullandı.