Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı
Giriş Tarihi: 08.02.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 17:13

Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay Niğde'de yaşandı. Osman Altın, Taksisinde unutulan 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırdı. Çantasını teslim alan Ö.K. ise "Taksi şoförü Osman Bey'e teşekkür ederim. Başkası olsa vermeyebilirdi" ifadelerini kullandı.

DHA
Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı

Taksi şoförü örnek davranışıyla takdir topladı. Olay Niğde'de yaşandı. Taksicilik yapan evli ve 3 çocuk babası Osman Altın, dün gece Otobüs Terminali'nden müşterisi Ö.K.'yi (54) aldı.

Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı

Ö.K., bir apartmanın önünde taksi ücretini ödeyip indi. Durağa döndüğünde araçta çanta olduğunu gören taksici Altın, içini açtığında altın, para ve evrakın olduğunu gördü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı

Altın, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na gidip, durumu bildirdi. Oda başkanı Halil İbrahim Kızıltan, çantadaki evraktan cep telefonuyla aradıkları kişiye, çantanın kendilerinde olduğunu bildirdi. Ö.K. de durağa geldi.

Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı

Taksici Osman Altın, çantayı sahibine teslim etti. Ö.K. ise taksi şoförü Altın'a zarf içinde miktarı açıklanmayan para ödülü verdi. Şoför Altın, "Başkanımızın çabaları neticesinde çantada iletişim bilgilerini bulduk ve sahibiyle iletişime geçtik. Çantanın sahibi odaya geldi, teslim ettik" dedi.

Herkes bu taksiciyi konuşuyor: Arabada unutulan 1 milyon TL’lik ziynet eşyasını bakın ne yaptı

Çantasını teslim alan Ö.K. ise, "Otobüsten inip taksiye bindim ve eve gittim.

SON DAKİKA