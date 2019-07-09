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Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

Türkiye'de herkes kütüğünde yazan şehirde yani memleketinde yaşasaydı nasıl bir Türkiye nüfus haritasıyla karşılaşırdık? Türk halkının en sevdiği sorulardan biridir tanıştığı kişiye memleketini sormak. Aslen nerelisin? Kütük neresi? Bu tarz sorularla hepimiz sık sık karşılaşıyoruz. Peki gerçekten de hepimiz aslen ait olduğumuz ilde ikamet etseydik ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı haberimizde. Bu rakamlar eminiz sizleri çok şaşırtacak!