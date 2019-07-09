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Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

'de herkes kütüğünde yazan şehirde yani memleketinde yaşasaydı nasıl bir Türkiye nüfus haritasıyla karşılaşırdık? Türk halkının en sevdiği sorulardan biridir tanıştığı kişiye memleketini sormak. Aslen nerelisin? Kütük neresi? Bu tarz sorularla hepimiz sık sık karşılaşıyoruz. Peki gerçekten de hepimiz aslen ait olduğumuz ilde ikamet etseydik ne olurdu? İşte bu sorunun cevabı haberimizde. Bu rakamlar eminiz sizleri çok şaşırtacak!

Giriş Tarihi: 09.07.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 10:10
Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

İşte il il herkes memleketinde yaşasa oluşacak nüfus sayıları!

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

ADANA

1.770.073 kişi

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Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

ADIYAMAN

1.131.126 kişi

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

AFYONKARAHİSAR

1.123.702 kişi

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

AĞRI

1.159.141 kişi

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

AMASYA

641.971 kişi

Herkes memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu ne kadar olurdu?

ANKARA

2.001.664 kişi

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