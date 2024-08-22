Giriş Tarihi: 22.08.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
17:05
Herkes o müzeye koştu: 3500 yıllık takılar görücüye çıktı
Erzurum Müze Müdürlüğü'nün depolarında saklanan, aralarında 3 bin 500 yıllık ve 1500 yıllık takıların da bulunduğu 175 eser, görücüye çıktı. Arkeolog Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, "Müzemizde bulunan, daha önce hiç sergilenmeyen eserleri tespit ettik. M.Ö. 1500'lü yıllardan başladık. Özellikle tomurcuk başlı dediğimiz süs iğneleri, ardından mantar başlı, büyük boyutlu süs iğneleriyle kronolojik sürecimizi en erkenden aldık" ifadelerini kullandı.