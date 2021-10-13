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Haberler Yaşam Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar! Herkes oraya akın ediyor...
Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 09:43

Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar! Herkes oraya akın ediyor...

Bursa'da altın avcıları Uludağ'dan akan derelerde toprakları eleyip doğal altını bulup servet kazanıyor...

Herkes oraya akın ediyor! Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar...
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Herkes oraya akın ediyor! Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar...

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.

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Herkes oraya akın ediyor! Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar...

DERELERDEN ALTIN TOPLAYIP SERVET KAZANIYORLAR! HERKES ORAYA AKIN EDİYOR...

Bursa'da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

Herkes oraya akın ediyor! Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar...

Bu işi yapan meraklılar geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip; dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

Herkes oraya akın ediyor! Gram gram altın toplayıp servet kazanıyorlar...

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor.

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