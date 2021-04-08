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Haberler Yaşam HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı
Giriş Tarihi: 07.04.2021 00:08 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 18:03

HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile ekranı

ekranı, gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Kamu kurumlarından AVM'lere kadar birçok yerde zorunlu hale getirilen HES kodu, koronavirüsle olan temasın azaltılması için önem arz ediyor. Bu noktada, SMS ile sorusunun yanıtı da bilmeyenler tarafından merak konusu oluyor. HES kodu alma işlemleri için farklı yöntemler mevcut. Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet ve SMS ile HES kodu alma işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. İşte, HES kodu nasıl alınır sorusunun yanıtı ve adım adım HES kodu SMS ile alma işlemi

HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı

Hasta ve temaslı kişilerin izole edilmesini sağlayan ve toplum sağlığını koruma altına alan HES kodu, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kafe ve restoranlara, AVM'lere, kamu kurumlarına ve toplu taşıma araçlarına giriş için HES kodu almak gerekiyor. Bundan dolayı, SMS ile sorusunun yanıtı gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. işlemi SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile gerçekleştirilebiliyor. Bu üç farklı yöntemle HES kodu alma işlemini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı

HES KODU ALMA İŞLEMLERİ!

HES kodu almanın üç farklı yöntemi bulunuyor. Dileyen kullanıcılar telefonlarına indirdikleri Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kodu edinebiliyor. Diğer bir yöntem ise kısa mesaj (SMS) ile HES kodu edinme. Son olarak devlet hizmetlerinin elektronik ortamlarda gerçekleştirilmesine yarayan e-Devlet üzerinden de vatandaşlar kodu edinebiliyor.

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HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı

1- HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI ÜZERİNDEN KOD ALMA

Telefonları üzerinden kod almak isteyen kullanıcılar ilk olarak telefonlarında bulunan mobil marketler üzerinden uygulamayı indirmeleri gerekmekte. Uygulamayı telefonlarına yükleyen vatandaşlar kayıt işlemini tamamladıktan sonra "HES Kodu İşlemleri" bölümüne giriş yaparak " HES kodu Oluştur" butonuna tıklayarak kodu oluşturabilir. İsteyen kullanıcılar KOD kullanım sürelerini belirleyebilir.

HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı

2- SMS İLE HES KODU ALMA

Telefonlarının mesaj bölümüne giriş yapan kullanıcılar HES yazıp aralarında boşluk bırakacak şekilde T.C kimlik numarasını, Türkiye Cumhuriyeti Kimliğinde bulunan seri numarasının son 4 hanesini ve kod paylaşım süresini yazıp 2023'e kısa mesaj (SMS) yollayarak kodu edinebilir.

HES kodu nasıl ve nereden alınır? E-Devlet, Hayat Eve Sığar ve SMS ile HES kodu alma ekranı

3- E-DEVLET HES KODU EDİNME

Kamu kurumlarına gitmeden birçok resmi işlemi gerçekleştirdiğimiz E-devlet üzerinden artık HES kodu alınabiliyor. İlk olarak HES kodu almak isteyen e-Devlet kullanıcıları T.C kimlik ve şifresiyle sisteme giriş yapıyor. Ardından sağ üst bölümünde bulunan arama kutucuğuna " HES Kodu Sorgulama" yazan vatandaşlar bu bölümde karşılarına gelen ekrandan kod oluşturup diledikleri kurumda kullanabilir.

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