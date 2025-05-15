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ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025
22:06
ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?
Survivor All Star'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sedat, İsmail, Batuhan ve Volkan arasında oynanacak düello oyunları sonrası eleme potası netleşiyor. Erkek yarışmacılar arasında yaşanacak kıyasıya mücadelede, kazanan isimler Survivor serüvenine devam ederken, kaybedenler son bir düello için karşı karşıya gelecek. Peki, TV8 ile Survivor kim elendi, düello finaline hangi isimler kaldı? İşte detaylar.