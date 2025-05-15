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Haberler Yaşam ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?
Giriş Tarihi: 15.05.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:06

ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

Survivor All Star'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sedat, İsmail, Batuhan ve Volkan arasında oynanacak düello oyunları sonrası eleme potası netleşiyor. Erkek yarışmacılar arasında yaşanacak kıyasıya mücadelede, kazanan isimler Survivor serüvenine devam ederken, kaybedenler son bir düello için karşı karşıya gelecek. Peki, TV8 ile Survivor kim elendi, düello finaline hangi isimler kaldı? İşte detaylar.

ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

Survivor All Star'da eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sedat, İsmail, Batuhan ve Volkan, bu haftaki düelloda karşı karşıya gelerek adada kalmak için mücadele veriyor. Düelloda başarılı olan yarışmacılar yoluna devam ederken, kaybeden isim son eleme oyununda Survivor hayallerine veda nokta koyacak. Peki, 15 Mayıs 2025 Survivor düelloyu kim kazandı, kim elendi? İşte detaylar.

ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

SURVİVOR ELEME POTASINDA BU HAFTA KİMLER VAR?

  • All Star takımından İsmail Balaban

  • Gönüller takımından Batuhan, Sedat ve Volkan.
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ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

Düello eşleşmeleri ise şu şekilde:

Batuhan - Sedat,

İsmail - Volkan.

ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme düellosunda finale kalan isimler açıklandığında haberimize eklenecektir.

ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?