ELEME GECESİ! Survivor kim elendi? 15 Mayıs 2025 Survivor eleme düellosu finaline kim kaldı, eşleşmeler nasıl?

Survivor All Star'da eleme heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Sedat, İsmail, Batuhan ve Volkan, bu haftaki düelloda karşı karşıya gelerek adada kalmak için mücadele veriyor. Düelloda başarılı olan yarışmacılar yoluna devam ederken, kaybeden isim son eleme oyununda Survivor hayallerine veda nokta koyacak. Peki, 15 Mayıs 2025 Survivor düelloyu kim kazandı, kim elendi? İşte detaylar.