Esnaflara hibe desteği başvuru süreci bilindiği üzere e-devlet üzerinden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre; 3 bin TL ve 5 bin TL'lik nakdi ücret ödemelerinin esnafa destek paketi kapsamında sağlanacaktı. Bu ödenekten faydalanmak isteyen esnaflar "E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak?" gibi sorular bugün de gündeme taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda . Buna göre; E-devlet ile esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman yatacak? İşte başvuru ekranı ve destek paketine ilişkin yapılan açıklamanın detayları…