Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

ÜNİVERSİTE HİBRİT SİSTEM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.