Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

Kahramanmaraş depremi sonrası okul ve üniversite için tatil kararı ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmıştı. YÖK başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuya dair bugün açıklamalarda bulundu. Hibrit eğitim kararı alınabileceğini aktaran Başkan Özvar'ın açıklaması ile birlikte hibrit eğitim nedir, hangi üniversitelerde olacak soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan afet bölgelerindeki yükseköğretim kurumları da gündemde yer aldı. Peki, üniversite hibrit sistem nedir, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile tüm merak edilenler…