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Haberler Yaşam Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!
Giriş Tarihi: 17.02.2023 14:51 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 14:51

Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

Kahramanmaraş depremi sonrası okul ve üniversite için tatil kararı ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmıştı. YÖK başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuya dair bugün açıklamalarda bulundu. Hibrit eğitim kararı alınabileceğini aktaran Başkan Özvar'ın açıklaması ile birlikte hibrit eğitim nedir, hangi üniversitelerde olacak soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan afet bölgelerindeki yükseköğretim kurumları da gündemde yer aldı. Peki, üniversite hibrit sistem nedir, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte, YÖK son dakika açıklaması ile tüm merak edilenler…

Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

Hibrit sistem üniversite için sorgulanmaya başladı. Döneme uzaktan devam etme kararı alan YÖK, nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirme yapılabileceğini aktardı. Seçenekler arasında yer alan hibrit eğitim nedir, hangi üniversitelerde olacak sorusu yanıt arıyor. Deprem sonrası uzaktan eğitime geçtiklerini aktaran Yükseköğretim Kurulu'nun açıklaması ardından bazı kurumlar için hibrit kararı alan üniversiteler araştırması başlamıştı. Araştırmalar bugün itibarıyla yanıtlandı. Peki, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? İşte, o açıklama!

Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

YÖK Başkanı Özvar, Nisan ayında hibrit öğrenim seçeneği ele alınacak açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

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Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

ÜNİVERSİTE HİBRİT SİSTEM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Hibrit eğitim nedir? Üniversitelerde hibrit sistem nasıl olacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? YÖK başkanı açıkladı!

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK son dakika açıklaması ile üniversiteler 20 Şubat tarihi itibarıyla uzaktan eğitimle dönemlerine başlayabilecek. Alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirilecek hibrit veya harmanlanmış eğitim seçenekleri görüşülecek.

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