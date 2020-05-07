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Galeri Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu
Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu
Antalya'da Koronavirüs salgını nedeniyle düğünleri iptal edilen ve nikahları da gelinin sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulunması nedeniyle kıyılamayan çift, valinin verdiği özel izinle evlendi. Gelin Aslınur Gümüş, "Aralık'ta nişanlanmıştık, martta da düğün yapacaktık ancak salgın nedeniyle iptal oldu. 20 yaşından küçük olmam nedeniyle de sokağa çıkma kısıtlamam vardı" dedi.
Giriş Tarihi: 07.05.2020
19:57
Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
19:59
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Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gelinin 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına takılan çiftin nikahı, Vali Münir Karaloğlu'nun izni ile kıyıldı.
Damat Nedim Kütük'ün (24) Vali Karaloğlu'na sosyal medyadan ulaşarak, durumunu anlatması üzerine Karaloğlu da nikahının kıyılması için 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'e 7 Mayıs'ta geçerli olmak üzere bir günlük sokağa çıkma izni verdi.
Tüm evraklarını hazırlayan genç çift, Kepez Evlendirme Dairesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı nikahta, maskeler takıldı ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Nikah memuru Muhittin Durmuş'un kıydırdığı nikahta, çiftler şahitlerin ve yakınlarının önünde birbirlerine "Evet" dedi.
Evlilik cüzdanını alan Aslınur Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na ve kendilerine yardım eden herkese teşekkür eden Gümüş, "Aralık'ta nişanlanmıştık, martta da düğün yapacaktık ancak salgın nedeniyle iptal oldu. 20 yaşından küçük olmam nedeniyle de sokağa çıkma kısıtlamam vardı. Eşim de twitter hesabından Valimize ulaşmış, sağ olsun o da bizim talebimizi geri çevirmedi." diye konuştu.
Bir günlük izin alır almaz evrakları toplamaya başladıklarını anlatan Gümüş, "Sağ olsun yardımcı oldular bizim için bir anı oldu." dedi. Damat Nedim Kütük de yaklaşık 1,5 aydır evlilik hazırlığı yaptıklarını ancak
koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.