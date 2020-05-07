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Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

'da salgını nedeniyle düğünleri iptal edilen ve nikahları da gelinin kapsamında bulunması nedeniyle kıyılamayan çift, valinin verdiği özel izinle evlendi. Gelin Aslınur Gümüş, "Aralık'ta nişanlanmıştık, martta da yapacaktık ancak salgın nedeniyle iptal oldu. 20 yaşından küçük olmam nedeniyle de sokağa çıkma kısıtlamam vardı" dedi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 07.05.2020 19:57 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 19:59
Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

'da yeni tip (Kovid-19) salgını ve gelinin 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına takılan çiftin nikahı, Vali Münir Karaloğlu'nun izni ile kıyıldı.

Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

Damat Nedim Kütük'ün (24) Vali Karaloğlu'na sosyal medyadan ulaşarak, durumunu anlatması üzerine Karaloğlu da nikahının kıyılması için 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'e 7 Mayıs'ta geçerli olmak üzere bir günlük sokağa çıkma izni verdi.

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Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

Tüm evraklarını hazırlayan genç çift, Kepez Evlendirme Dairesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi. nedeniyle tüm önlemlerin alındığı nikahta, maskeler takıldı ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

memuru Muhittin Durmuş'un kıydırdığı nikahta, çiftler şahitlerin ve yakınlarının önünde birbirlerine "Evet" dedi.

Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

Evlilik cüzdanını alan Aslınur Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

Valisi Münir Karaloğlu'na ve kendilerine yardım eden herkese teşekkür eden Gümüş, "Aralık'ta nişanlanmıştık, martta da yapacaktık ancak salgın nedeniyle iptal oldu. 20 yaşından küçük olmam nedeniyle de sokağa çıkma kısıtlamam vardı. Eşim de twitter hesabından Valimize ulaşmış, sağ olsun o da bizim talebimizi geri çevirmedi." diye konuştu.

Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

Bir günlük izin alır almaz evrakları toplamaya başladıklarını anlatan Gümüş, "Sağ olsun yardımcı oldular bizim için bir anı oldu." dedi. Damat Nedim Kütük de yaklaşık 1,5 aydır evlilik hazırlığı yaptıklarını ancak salgını nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

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