Hiç umutları yoktu. Vali izin verdi, hayalleri gerçek oldu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na ve kendilerine yardım eden herkese teşekkür eden Gümüş, "Aralık'ta nişanlanmıştık, martta da düğün yapacaktık ancak salgın nedeniyle iptal oldu. 20 yaşından küçük olmam nedeniyle de sokağa çıkma kısıtlamam vardı. Eşim de twitter hesabından Valimize ulaşmış, sağ olsun o da bizim talebimizi geri çevirmedi." diye konuştu.