Hiçbir çocuk oyunu masum değil: Siber suçlar artık sokaklardan çok internette işleniyor!

Dijital dünyada en çok işlenen suçlar neler?

En sık karşılaştığımız suç türleri arasında dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı, çocuk istismarı, çocuk pornografisi, siber zorbalık, yasa dışı bahis, fidye yazılımları (ransomware), deepfake teknolojileriyle işlenen suçlar ve kişisel verilerin korunması kanuna aykırı şekilde bilgi temini yer almaktadır. Özellikle sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden gerçekleştirilen phishing (oltalama) (Web sitesi kopyalama) saldırıları, banka dolandırıcılığı, sahte yatırım vaatleri ve kripto para dolandırıcılığı son dönemde artış göstermektedir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte siber suçlar giderek daha sofistike hale gelmekte ve her yaş grubunu hedef alabilmektedir.

Çocukların oynadığı sanal oyunlar var. Bunlarda ne tür suçlar karşımıza çıkıyor?

Çevrimiçi oyun platformları, ne yazık ki siber suçlular tarafından çocukları ve gençleri hedef almak için kullanılıyor. Karşımıza çıkan suç türleri arasında:

Çevrimiçi çocuk istismarı: Suçlular, çocuklarla dostane ilişkiler kurarak onları manipüle etmeye çalışır.

Oyun içi dolandırıcılık: Değerli oyun içi eşyaları ya da hesapları çalmak için sahte vaatler sunulur.

Veri hırsızlığı ve kişisel bilgilerinin ele geçirilmesi: Çocukların IP adreslerinden ve verdikleri küçük bilgilerden kimlikleri tespit edilerek kötü amaçlarla kullanılabilir.

Şiddet ve bağımlılık etkileri: Bazı oyunlar, çocukları şiddete teşvik edebilir veya oyun bağımlılığına sebep olabilir. Özellikle çok oyunculu ve sohbet özelliği bulunan oyunlarda bu tür riskler daha fazla. Ebeveynlerin dikkatli olması ve çocuklarıyla açık bir iletişim kurarak bilinçlendirmesi çok önemli.