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Haberler Yaşam Hıdırellez nedir, bugün mü? Hıdırellez Bayramı'nda neler yapılır, ritüelleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 11:59

nedir, bugün mü? 'nda neler yapılır, ritüelleri nelerdir?

Belirli kültürlerde bir rutin haline gelmiş olan , bugün bu inanışa sahip binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kış mevsiminin sona ererek yazın gelişini müjdeleyen bu bayram özellikle Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar gibi bölgelerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Öte yandan bugün " nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?" soruları konuyla alakalı olarak gündeme taşındı. Hızır günü olarak adlandırılan bu günde Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak rivayet ediliyor. Peki, Hıdırellez nedir, Hıdırellezde neler yapılır? İşte tüm detaylar…

Hıdırellez Bayramı nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?

Kış mevsiminin sona ermesini ve Yaz aylarının gelişinin kutlandığı bu gün, ülkemizde de birçok vatandaş tarafından her sene kutlanan bir bayram haline gelmiştir. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'ın kültüründe var olan bu günde çeşitli etkinlikler düzenlenir ve ritüeller yapılmaktadır. Bu kapsamda " nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Hızır günü olarak da bilinen bugüne ait detaylar…

Hıdırellez Bayramı nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

İnanışa göre iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandıran, zorluklarda yardımcı olan ve bolluğa kavuşturan Hızır'ın İlyas peygamberle buluştuğu 6 Mayıs, bir bayram olarak binlerce yıldır kutlanıyor.

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Hıdırellez Bayramı nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NEDİR?

"Hızır" ve "İlyas" kelimelerinin halk arasındaki telaffuzundan aldığı bilinen , Türk dünyasının mevsimlik bayramı olarak "kış mevsiminin bitip, sıcak yaz günlerinin başladığını" müjdeliyor. Doğanın canlanmasının habercisi olarak görülen bu günde, Hızır ve İlyas'ın her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul görüyor.

Hıdırellez Bayramı nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN? 2020

2020 yılında 5 Mayıs Salı akşamı başlayacak, 6 Mayıs Çarşamba ikindi ezanında bitecek. , Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.

Hıdırellez Bayramı nedir, bugün mü? Hıdırellez'de neler yapılır, ritüelleri nelerdir?

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR?

Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen , bugün kutlanacak. Yarın ikindi zamanı ise sona erecek. İnsanlar çeşitli etkinliklerle bu özel günde ateşler yakıp, dualar edip, dilek tutacak. Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır? Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Hıdrellez gecesi ise Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar",

Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.

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