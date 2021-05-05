Hıdırellez Bayramı'nda neler yapılır ve ritüelleri nelerdir? Hıdırellez nedir, bugün mü kutlanacak?

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR?

Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen Hıdırellez, bugün kutlanacak. Yarın ikindi zamanı ise sona erecek. İnsanlar çeşitli etkinliklerle bu özel günde ateşler yakıp, dualar edip, dilek tutacak. Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır? Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Hıdrellez gecesi ise Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar",

Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.