Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 01:50 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:06

bugün mü, ne zaman? günü ne zaman, , ayın kaçında kutlanır?

, , ve gibi bölgelerde kutlanan ve zora düşenlerin yardımcısı olan ile denizler hakimi olduğu düşünülen 'ın bir araya geldikleri gün olduğu düşünülen ve kutlanan günü ifade etmektedir. Söz konusu mevsimlik bayrama ilişkin bilgi edinmek isteyenler ne zaman, , ayın kaçında kutlanır? gibi sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen , hangi gün, ayın kaçında kutlanır? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?

Dünya üzerinde pek çok bölgede birbirine benzer ve farklı şekillerde kutlanan günü ile ilgili olarak , , ayın kaçında kutlanır? gibi sorularla yoğun şekilde araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, AYIN KAÇINDA KUTLANIR?

günüyle ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;

Mevsimlik bayramlardan olan Hıdırellez günü 5 Mayıs 2021 Çarşamba akşamı itibariyle kutlanmaya başlandı. Bayram 6 Mayıs Perşembe akşamı son bulacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?

HIDIRELLEZ NEDİR, NE DEMEK?

"" ve "" kelimelerinin halk arasındaki telaffuzundan aldığı bilinen , Türk dünyasının mevsimlik bayramı olarak "kış mevsiminin bitip, sıcak yaz günlerinin başladığını" müjdeliyor. Doğanın canlanmasının habercisi olarak görülen bu günde, Hızır ve İlyas'ın her türlü dileği yerine getireceği inanışı yaygın olarak kabul görüyor.

Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR?

Hz. ile Hz. Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen , bugün kutlanacak. Yarın ikindi zamanı ise sona erecek. İnsanlar çeşitli etkinliklerle bu özel günde ateşler yakıp, dualar edip, dilek tutacak. Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır? Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Hıdrellez gecesi ise 'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar",

SON DAKİKA