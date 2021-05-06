Hıdırellez bugün mü, ne zaman? 2021 Hıdırellez günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır?

Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu ve Orta Asya gibi bölgelerde kutlanan ve zora düşenlerin yardımcısı olan Hızır ile denizler hakimi olduğu düşünülen İlyas'ın bir araya geldikleri gün olduğu düşünülen ve kutlanan günü ifade etmektedir. Söz konusu mevsimlik bayrama ilişkin bilgi edinmek isteyenler Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır? gibi sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen Hıdırellez ne zaman, hangi gün, ayın kaçında kutlanır? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.