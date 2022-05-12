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Haberler Yaşam Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...
Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:35

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Antalya'da tutulan Hıdırellez dilekleri, Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi. Dileklerin yazıldığı kağıtlarda kiminin ev, kiminin araba resmi çizdiği görülürken, tutulan dilekler arasında ilgin isteklerin de olduğu görüldü.

DHA
Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Antalya'da tutulan Hıdırellez dilekleri Konyaaltı Sahili'nde, deniz dibinde dalgıçlarca görüntülendi. Kağıtlara yazılan ilginç dilekler dikkat çekti.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı.

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Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

İLGİNÇ DİLEKLER DİKKAT ÇEKTİ

Hıdırellez dilekleri, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi. Dileklerin yazıldığı kağıtlara kiminin ev, kiminin araba kiminin ise bebek resmi çizdiği görüldü.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak tutulan dilekler arasında ilginç isteklerin de olduğu görüldü. Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum',

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