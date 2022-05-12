Haberler Yaşam Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Giriş Tarihi: 12.05.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 10:35

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi! Bir tanesi dikkat çekti: Dudağa dolgu ve estetik...

Antalya'da tutulan Hıdırellez dilekleri, Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi. Dileklerin yazıldığı kağıtlarda kiminin ev, kiminin araba resmi çizdiği görülürken, tutulan dilekler arasında ilgin isteklerin de olduğu görüldü.