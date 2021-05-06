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Haberler Yaşam Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl tutulur? Hıdırellezde dilek ne zaman, saat kaçta tutulur?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 02:05 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 07:07

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Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl tutulur? Hıdırellezde dilek ne zaman, saat kaçta tutulur?

Kış mevsiminin biterek yerini yaz mevsimine bıraktığı gün olarak kabul edilen 5 Mayıs tarihinde kutlanan mevsimlik bayram kutlamalarında gül ağacına dilek tutmayı düşünenler , saat kaçta tutulur, gül ağacına dilek nasıl tutulur? Sorusuna cevap arayarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl tutulur? Hıdırellezde dilek ne zaman, saat kaçta tutulur?

HIDIRELLEZDE DİLEK NE ZAMAN, GÜL AĞACINA DİLEK NASIL TUTULUR?

Hıdırellezde gül ağacına dilek tutma konusunda tüm detaylar şöyle;

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Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl tutulur? Hıdırellezde dilek ne zaman, saat kaçta tutulur?

HIDIRELLEZDE NASIL DİLEK TUTULUR?

Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen , bugün kutlanacak. Bugün ikindi zamanı ise sona erecek. İnsanlar çeşitli etkinliklerle bu özel günde ateşler yakıp, dualar edip, dilek tutacak. Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır? Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl tutulur? Hıdırellezde dilek ne zaman, saat kaçta tutulur?

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?

Hıdrellez gecesi ise Hızır'ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır'ın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar. Hıdrellezde baht açma törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törene İstanbul ve çevresinde "baht açma", Denizli ve çevresinde "bahtiyar",

Yörük ve Türkmenlerde "mantıfar", Balıkesir ve çevresinde "dağara yüzük atma", Edirne ve çevresinde "niyet çıkarma", Erzurum'da "mani çekme" adı verilir.

Hıdırellez günü gül ağacına dilek nasıl tutulur? Hıdırellezde dilek ne zaman, saat kaçta tutulur?

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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