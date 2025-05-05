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Hıdırellez mesajları 2025: Hoşgeldin Bahar yazılı, kısa, uzun, samimi, resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 05.05.2025 01:20
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025
01:28
Hıdırellez mesajları 2025: Hoşgeldin Bahar yazılı, kısa, uzun, samimi, resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri
Hıdırellez mesajları 2025 yılı için en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Pek çok kültürde yer alan bahar mevsiminin habercisi Ruz-ı Hızır (Hıdırellez Bayramı) inanışında Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları düşünülür. Hoş Geldin Bahar mesajları ile yeni açmış çiçekleri ve yükselen sıcaklığı karşılayanlar için 5-6 Mayıs tarihleri büyük önem taşıyor. İşte; kısa, uzun, samimi, gülümseten, eğlenceli, resimli Hıdırellez kutlama mesajları ve sözleri...