Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları!
Giriş Tarihi: 05.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 13:33

mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 !

Mayıs ayına girmemizle birlikte mesajları ve sözleri ile ilgili araştırmalar an itibariyle başladı. Baharı müjdeleyen bugünün anlam ve önemine istişare eden kısa, uzun, resimli yoğun ilgi görüyor. Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu savıyla kutlanan bugünde eşine, dostuna, akrabasına Hıdırellez mesajı atmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Küresel çapta baharın gelişini temsil eden Hıdırellez kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. İşte kısa, uzun, en güzel ve resimli Hıdırellez mesajları ve sözleri seçenekleri…

Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları!

Bahar mevsiminin müjdeleyicisi olan mesajlar ve sözlerle anlam buluyor. Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan ve her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan bugün için yakın çevresine SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla kutlama mesajları göndermek isteyenler en güzel, kısa, uzun, resimli mesajların arayışına geçti. Geçmişten günümüze kutlanan bugün pek çok kültürde bahar bayramı olarak nitelendiriliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde 2021 Hıdırellez kutlama mesajları ve kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel ve resimli ve sözleri

Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları!

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Bayramınız kutlu olsun.

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi.

"Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun."

"Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları!

"Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun."

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. 'de dilekleriniz kabul olsun.

"Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun."

"Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun."

"Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun."

Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları!

"Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden bayramınızı kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum."

"Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun."

Hıdırellez mesajları ve sözleri yayınlandı! İşte en güzel, kısa, uzun ve resimli 2021 Hıdırellez Günü mesajları!

2021 KISA VE UZUN HIDIRELLEZ SÖZLERİ

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. bayramınız kutlu olsun.

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.

SON DAKİKA