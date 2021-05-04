Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri

Her yıl baharı karşılamak üzere kutlanan Hıdırellez Bayramı'na günler kaldı. Pek çok vatandaş, Hıdırellez ne zaman sorusuyla bu bayramın hangi gün kutlanacağını araştırmaya koyuldu. 2021 Hıdırellez hangi gün sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Hıdırellez ritüelleri ve gelenekleri hakkında da araştırmaya koyuldu. Orta Asya'da, Ortadoğu'da ve ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanan Hıdırellez, Hıdrellez ve Ruz-ı Hızır (Hızır Günü) olarak da bilinmektedir. Geleneksel bir bayram olan Ruz-ı Hızır farklı kültürlerin ortak bir paydada buluşarak kutladığı özel bir gündür.