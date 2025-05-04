Hıdırellez tarihi ve gelenekleri: 2025 Hıdırellez ne zaman, bu hafta mı, ritüelleri ve gelenekleri neler?

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Ritüelleri ise hem gelenekseldir hem de kültürden kültüre biraz farklılık gösterir. İşte yaygın Hıdırellez ritüelleri:

1. Dilek Tutma

Akşamdan küçük kağıtlara dilekler yazılır ya da sembolik olarak ev, araba, para gibi şeylerin küçük maketleri yapılır.

Bunlar gül ağaçlarının dallarına asılır ya da gül ağacının dibine gömülür. Çünkü Hızır'ın gül ağacının altından geçtiğine inanılır.

2. Ateş Üzerinden Atlama

Kötülüklerden, hastalıklardan ve nazardan arınmak için ateş yakılır.

İnsanlar bu ateşin üzerinden üç kez atlayarak dilek diler ve kötü enerjilerden arındıklarına inanırlar.

3. Baht Açma

Bekâr genç kızlar bahtlarının açılması için ritüeller yapar.

"Baht açma" adıyla bilinen törenlerde içine yüzük, küpe gibi eşyalar atılmış su dolu kaplar sabaha kadar gül ağacının altında bekletilir. Sabah toplanan kapta dilekler çekilir.

4. Kırk Uçurma

Bazı bölgelerde evde bulunan kırk çeşit nesne toplanır, üzerlerinden dualar okunarak suya atılır.

Bu suyla yüz yıkanır ya da eve serpilir. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.