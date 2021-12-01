Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?

Mahalleliler olarak Hatice Teyze'nin yaşadığı şiddet olayları artınca kendilerinin bir şeyler yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Baş, "Geçmiş zamanlarda da böyle şiddet görme durumu vardı. Ağabeyi vardı Hatice Abla'nın. Ağabeyi göz kulak oluyordu ona. Çocukları göz kulak olmuyor. 2.5 - 3 sene kadar önce ağabeyi rahmetli olduktan sonra bu şiddet olayları arttı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, devlet sığınmasına alınmasını istiyoruz. Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz. Devletin bir şekilde kol kanat gereceğinden eminiz" dedi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ŞİDDET GÖRÜYOR"

Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır Hatice Teyze'nin şiddet gördüğünün altını çizerek, "Yıllardır şiddet görüyor kocası tarafından. Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli şiddet görüyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, 'Hatice Abla için ne yapabiliriz' diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı diye biliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah Hatice Abla için yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.