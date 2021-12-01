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Haberler Yaşam Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 16:16 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 16:18

Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?

Kocaeli'de 73 yaşındaki Hatice Ekemen'in eşi Hikmet Ekemen tarafından demir çubukla darp edilmesi sosyal medyada büyük tepkilere neden olmuştu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerinde milyonlarca vatandaş "Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak Vali Seddar Yavuz'dan da açıklama geldi. Yaşlı kadının gördüğü şiddet sonucunda akıl sağlığını kaybettiği öne sürüldü. Peki, Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? İşte konuya dair tüm detaylar...

Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?

Hatice Ekemen'in eşi Hikmet Ekemen tarafından korkunç bir şekilde darp edildiği konusu sosyal medyada yer alan görüntülerle gündemdeki yerini aldı. 33 Yıllık eşinin ilaç içmediği için demir çubukla yaşlı kadını darp ettiği iddia edilirken Kocaeli Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından olayla ilgili detayları paylaştı. Bu noktada "Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı?" soruları yanıt arıyor. Peki, Hatice Ekemen'i darp eden Hikmet Ekemen tutuklandı mı, ne oldu, kimdir? İşte konuya dair detaylar...

Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?

Kocaeli'de eşi tarafından darp edildiği ileri sürülen ve gözleri mosmor olan 73 yaşındaki Hatice Ekemen, devlet koruması altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Ekemen, uzun süredir eşi tarafından şiddet gördü. Akli dengesi tam yerinde olmadığı için yaptığı şikayetler geçerli olmayan Ekemen, her seferinde eşi Hikmet Ekemen ile beraber yaşadığı evine dönmek durumunda kaldı. Şiddetin artması üzerine konuya kayıtsız kalmayan mahalleliler devreye girdi. Yapılan girişimlerin ardından Hatice Ekemen, kadın sığınma evine götürüldü.

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Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?

"Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz"
73 yaşındaki Hatice teyzenin halini gören Mehmet Baş o anları kayıt altına aldı. Konuyu anlatan Baş, "Sabah Hatice Ablamız dükkana geldi. Halini görünce ister istemez durumunu sordum. Bu durumdan şikayetçi olamadığını ve korktuğunu da biliyoruz zaten. Biz de gerekeni memur arkadaşlara ve ambulansa bildirdik. Geçen hafta Salı günü gene aynı olay oldu, gene gözü şiş halde dükkanıma geldiğini gördüm. Yine eşinin dövdüğünü söyledi ama o an kaydedemedim. Yine ben polise haber verdim ve geldiler. Akli dengesi yarım olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı diye biliyorum. Bu olay tekrarlandığından dolayı zannedersem bir kamu davası açılacak" şeklinde konuştu.

Hikmet Ekemen kimdir, tutuklandı mı? Hatice Ekemen’i demir çubukla darp eden eşi Hikmet Ekemen tutuklanacak mı?

Mahalleliler olarak Hatice Teyze'nin yaşadığı şiddet olayları artınca kendilerinin bir şeyler yapmak için harekete geçtiklerini söyleyen Baş, "Geçmiş zamanlarda da böyle şiddet görme durumu vardı. Ağabeyi vardı Hatice Abla'nın. Ağabeyi göz kulak oluyordu ona. Çocukları göz kulak olmuyor. 2.5 - 3 sene kadar önce ağabeyi rahmetli olduktan sonra bu şiddet olayları arttı. Biz de mahalleli olarak imza topladık. Gerekenin yapılmasını istiyoruz, devlet sığınmasına alınmasını istiyoruz. Evine gönderildiği zaman yine aynı şiddeti yaşamasını istemiyoruz. Devletin bir şekilde kol kanat gereceğinden eminiz" dedi.

"KENDİMİ BİLDİM BİLELİ ŞİDDET GÖRÜYOR"

Mahalle sakinlerinden Özlem Özcan ise, uzun yıllardır Hatice Teyze'nin şiddet gördüğünün altını çizerek, "Yıllardır şiddet görüyor kocası tarafından. Ben 33 yaşındayım, kendimi bildim bileli şiddet görüyor. Bütün mahalleli de buna şahittir. Rehberlik yaptım, 'Hatice Abla için ne yapabiliriz' diye teker teker bütün mahalleliyi dolaştım. Çoğu insan imzaladı diye biliyorum. İnşallah devlet koruması altına alınır. İnşallah Hatice Abla için yardımcı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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