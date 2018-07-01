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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

Giriş Tarihi: 01.07.2018 19:57 Güncelleme Tarihi: 01.07.2018 20:03
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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

35 yaşındaki Rickardsson, Brezilya'da vahşi yaşamın hüküm sürdüğü bir bölgede yetişti. Kadının mağaradaki hayatı 5 seneden fazla sürdü...

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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

Annesi ile birlikte mağarada kalan Rickarddson, çoğu kez vahşi jaguarlar tarafından yenilmekten son anda kurtulduğunu ve çocukluğunun ölüm korkusu içinde geçtiğini söyledi.

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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

Never Stop Walking (Yürümeyi Asla bırakma) isimli kitabında hayatını kaleme alan kadın, aç kaldığı için annesiyle 'ekmek' kavgası nedeniyle bir çocuğu öldürdüklerini itiraf etti. Kadın ve annesi mağarada yaşadığı dönemde genelde kuşlarla besleniyormuş...

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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

RickardSson, şu anda İsveç'te yaşıyor.... Etrafındaki insanlar ise kendisinin vahşi yaşamdaki geçmişinden bihaber!

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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

Rickardsson, 1990 yılında İsveçli bir aile tarafından evlatlık alınmıştı.

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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

Kadının yaşamı o yıldan itibaren, önceki halinden başbaşka bir hâl almıştı.

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Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'
Hikâyesini yazdı, dünya şoke oldu! 'Hayatta kalmak İçin bir çocuğu öldürdüm'

Rickardsson, mağarada kaldığı yılların ardından Brezilya'daki bu gecekondu mahallesinde bir süre kalmış...

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