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Hilal Adıyaman solak çıktı! Sağ şakağından ateş ederek intihar ettiği iddia edilmişti!
Giriş Tarihi: 08.12.2022 14:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
14:13
Hilal Adıyaman solak çıktı! Sağ şakağından ateş ederek intihar ettiği iddia edilmişti!
Tarihler 6 Şubat 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Esenyurt'taki bir daireden silah sesi yükseldi. 22 yaşındaki Hilal Adıyaman'ın intihar ettiği iddia edildi. 'Cebir veya tehdit kullanarak intihara mecbur ettiği' iddiasıyla yargılanan Musa Adıyaman'ın davasında, tanıklar dinlendi. Sağ şakağından giren kurşunla hayatını kaybeden Hilal'in ablası Aslı Yıldırım, kardeşinin solak olduğunu belirtti.