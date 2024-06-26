Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

'5 YAŞINDAKİ YEĞENİM ELİNDE, HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'

Hilal Kar'ın kardeşi Muhammed Kar, M.D.'nin ablasını çalışmasını istemediği için öldürdüğünü ifade ederek, "Biz 6 kardeşiz. Öldürülen en büyük ablamızdı. Ablam Hilal, 6 yıl önce M.D. ile evlendi. Bir çocuğu var. M.D. arada gelip çocuğu alıyordu. En son çocuğunu almaya geldiğinde, çocuğunun kimliğini alıyor. Sabah saatlerinde de ablam işe giderken, sokakta ablama 'İşe gitme' diyor. Tartışıyorlar.

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