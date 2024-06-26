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Haberler Yaşam Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 14:38

Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Kanlı olay Diyarbakır'da meydana gelmişti. Dini nikahla yaşarken 1 yıl önce ayrıldığı Hilal Kar'ı (33), başından vurup öldüren M.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Hilal'in kardeşi Muhammed Kar, M.D.'nin ablasını, çalışmasını istemediği için öldürdüğünü söyledi: "M.D., sabah saatlerinde sokakta ablama 'İşe gitme' diyor. Tartışıyorlar, giderken arkasından sıkıyor. Ablam, çocuğuna bakmak için çalışıyordu…"

DHA
Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Korkunç olay 23 Haziran'da Bağlar ilçesinde yaşanmıştı. M.D., 6 yıl dini nikahla yaşadığı ve 1 yıldır ayrı olduğu, 1 çocuk annesi Hilal Kar'a, sokakta yürürken arkasından yaklaşıp tabancayla ateş açtı. Kar, başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. M.D. ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hilal Kar'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin M.D.'yi yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

'5 YAŞINDAKİ YEĞENİM ELİNDE, HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'
Hilal Kar'ın kardeşi Muhammed Kar, M.D.'nin ablasını çalışmasını istemediği için öldürdüğünü ifade ederek, "Biz 6 kardeşiz. Öldürülen en büyük ablamızdı. Ablam Hilal, 6 yıl önce M.D. ile evlendi. Bir çocuğu var. M.D. arada gelip çocuğu alıyordu. En son çocuğunu almaya geldiğinde, çocuğunun kimliğini alıyor. Sabah saatlerinde de ablam işe giderken, sokakta ablama 'İşe gitme' diyor. Tartışıyorlar.

1 yıl önce ayrıldığı eşini öldürmüştü: Cinayetin sebebi ortaya çıktı! | Video

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Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Sonra ablam sokakta giderken arkasından ona sıkıyor ve ablam olay yerinde hayatını kaybediyor. Ablam bir alışveriş merkezinde çocuğuna bakmak için çalışıyordu. M.D. bunu kabullenemeyince, böyle bir girişimde bulunuyor.

Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Cinayet olduktan sonra akrabalarımız bize haber verdi. Biz de adli tıp kurumuna gittik. M.D. isimli şahıs daha önce uyuşturucudan cezaevinde yattı.

Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!

Biz bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 5 yaşındaki yeğenim de onun yanında. Sıkıntılı bir insan olduğu için yeğenimin hayatından endişeleniyoruz.

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