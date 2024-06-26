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Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
14:38
Hilal Kar kafasından vurulmuştu: Cinayetin sebebi ortaya çıktı!
Kanlı olay Diyarbakır'da meydana gelmişti. Dini nikahla yaşarken 1 yıl önce ayrıldığı Hilal Kar'ı (33), başından vurup öldüren M.D.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Hilal'in kardeşi Muhammed Kar, M.D.'nin ablasını, çalışmasını istemediği için öldürdüğünü söyledi: "M.D., sabah saatlerinde sokakta ablama 'İşe gitme' diyor. Tartışıyorlar, giderken arkasından sıkıyor. Ablam, çocuğuna bakmak için çalışıyordu…"