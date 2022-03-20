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Haberler Yaşam Hipersonik füze nedir? Kinjal hipersonik füze özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 16:35

Hipersonik füze nedir? Kinjal hipersonik füze özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?

RusyaUkrayna savaşında ölü sayısı artıyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini kuşatan Rusya askeri birliklerinin kullandığı savaş silahları zaman zaman gündeme geliyor. Ukrayna tarafından açıklanan savaş aletleri için bu defa Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada; Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik saldırılarda ilk defa Kinjal Hipersonik füzesi kullanıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından "kinjal hipersonik füze nedir?" sorusu yanıt arıyor. İşte, kinjal hipersonik füze özellikleri...

Hipersonik füze nedir? Kinjal hipersonik füze özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?

Rusya Ukrayna savaşında kullanılan silahlar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Daha önce de Rusya tarafından insani olmayan silah ve bombaların kullanıldığına dair iddialar basında yer almıştı. Bu defa kullanıldığı söylenen Kinjal Hipersonik füze, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kabul edildi. İvano-Frankicsk bölgesinde yer alan bir mühimmat deposunun kinjal hipersonik füze ile vurulduğu söylendi. Sesten hızlı gittiği söylenen kinjal hipersonik füze nedir, nasıl çalışır, özellikleri nelerdir? İşte detaylar...

Hipersonik füze nedir? Kinjal hipersonik füze özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?

KİNJAL HİPERSONİK FÜZE NEDİR?

Konuyla ilgili havacılık, uzay, savunma politikaları ve teknolojileri uzmanı Arda Mevlütoğlu, Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Ses hızı, havacılık ve uzay mühendisliğinde temel tasarım parametrelerinden biridir. Hava-uzay aracı, özellikle atmosferin üst katmanlarında ya da uzay ortamında görev yapacaksa, sesten hızlı uçup uçmayacağı, uçacaksa hangi hızlarda uçacağı, tasarımını doğrudan etkiler.

Ses hızında yapılan uçuşa transonik uçuş, sesten hızlı süratlerde yapılan uçuşa ses-üstü ya da süpersonik uçuş denirken, ses hızından en az beş kat yüksek hızlara ise hipersonik denmektedir. Hipersonik hızlarda uçan hava araçlarının tasarım, geliştirme ve testleri, hava-uzay mühendisliğinin en ileri ve karmaşık konularındandır.

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Hipersonik füze nedir? Kinjal hipersonik füze özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?

Balistik füzelerin radarlarla tespit edildikten sonra düşeceği noktayı tespit etmek görece kolaydır. Zira atmosferik etkiler altında olduğundan, belli bir süre takip edilmeleri halinde uçuş rotaları hesaplanabilmektedir. Ancak seyir füzelerinin hem çok alçaktan uçtukları hem de öngörülemeyen manevralar yapabildikleri için tespit ve takip edilmeleri son derece zordur. Özellikle ses-üstü hızlarda uçan seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleri için büyük tehdit oluşturur.

Hipersonik hızlarda uçan seyir füzelerinin tehdit katsayısı ise çok daha yüksektir. Zira süratlerinin yüksekliği, hava savunma erken ihbar sistemlerine tespit, teşhis ve takip için gerekli zaman bırakmamaktadır. Hava savunma sistemi önleme yapana kadar geçecek süre içinde silah hedefine varabilmektedir. Bu, hipersonik silahlara sahip olan tarafa sürpriz etkisi avantajını sunan önemli bir farktır."

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