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Hipersonik füze nedir? Kinjal hipersonik füze özellikleri nelerdir, nasıl çalışır?
Giriş Tarihi: 20.03.2022 16:35
Güncelleme Tarihi: 20.03.2022
16:35
Rusya – Ukrayna savaşında ölü sayısı artıyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini kuşatan Rusya askeri birliklerinin kullandığı savaş silahları zaman zaman gündeme geliyor. Ukrayna tarafından açıklanan savaş aletleri için bu defa Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada; Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik saldırılarda ilk defa Kinjal Hipersonik füzesi kullanıldığı açıklandı. Açıklamanın ardından "kinjal hipersonik füze nedir?" sorusu yanıt arıyor. İşte, kinjal hipersonik füze özellikleri...