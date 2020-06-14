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Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı

'ta yaşanan hırsızlık olayını araştıran ve çalınan eşyaları bulan polis, bir suçu daha ortaya çıkardı. Hırsızlık malzemelerinin saklandığı depoya baskın düzenleyen ekipler, sahte deterjan imalathenesiyle karşılaştı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.06.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 10:13
Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı

'ta inşaattan çalınan malzemeler iki ayrı adreste ele geçilirken, eşyaların gizlendiği depoda sahte deterjan üretildiği de belirlendi. Olayla ilgili Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı

Ertuğrul Aydoğan'a ait inşaattan yaklaşık 400 bin TL değerinde inşaat ve asansör malzemeleri çalınması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İşyerinden çalınan malzemelerin bir bölümünün İstiklal Mahallesi Kavak Sokak'taki bir adreste olduğu belirlenince savcılıktan alınan kararla arama yapıldı.

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Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı

Çalıntı malzemelerin bir bölümü ele geçirilirken, hırsızlık şüphelileri; Suriye uyruklu M.E. (23), A.S. (26) ve M.A (22) yakalandı. Adreste aynı zamanda tanınmış firmalara ait paketlenmeye hazır sahte deterjan, koli ve deterjan kutuları da ele geçirildi.

Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı

Çalıntı malzemelerin diğer bölümünün Akşemsettin Mahallesi Fatih Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinde olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Suriyeli M.E.'nin aracıyla kaza yapmasının ardından malzemeleri işyerine indirdiğini anlattı. Şüpheliler, emniyete götürülürken polisin olayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı
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Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı
Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı
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