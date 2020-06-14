HaberlerGaleriHırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı
Hırsızların peşine düşen polis, kaçak imalatheneyle karşılaştı
İstanbulEsenyurt'ta yaşanan hırsızlık olayını araştıran ve çalınan eşyaları bulan polis, bir suçu daha ortaya çıkardı. Hırsızlık malzemelerinin saklandığı depoya baskın düzenleyen ekipler, sahte deterjan imalathenesiyle karşılaştı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 14.06.2020
10:12
Güncelleme Tarihi: 14.06.2020
10:13
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ