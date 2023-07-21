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Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması
Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:52
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
06:53
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması
İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan E.Ü. geçen ocak ayında hediye almak için kuyumcuya girdi. Bileklik ve kolye ucu bakan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı. Yan kuyumcuya girip şüpheli hareketler sergilemesinin ardından iki kuyumcuda da hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. "Bir anlık gaflete düştüm. Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum. Mağazaya girerken ürünleri alma fikrim yoktu" diyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.