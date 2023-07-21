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Haberler Yaşam Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması
Giriş Tarihi: 21.07.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 06:53

Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan E.Ü. geçen ocak ayında hediye almak için kuyumcuya girdi. Bileklik ve kolye ucu bakan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı. Yan kuyumcuya girip şüpheli hareketler sergilemesinin ardından iki kuyumcuda da hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. "Bir anlık gaflete düştüm. Depresyon ilaçlarımın dozunu artırdığımda farklı davranışlar sergileyebiliyorum. Mağazaya girerken ürünleri alma fikrim yoktu" diyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ARZU KAYA
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

Olay, geçen ocak ayında İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. 55 yaşındaki öğretim görevlisi E.Ü. yeni doğan yeğenine hediye almak için kuyumcuya gitti.

Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

Çocuk altın bilekliklerine bakan E.Ü. daha sonra altın kolye uçlarına da bakmak istedi ve satış danışmanının gösterdiği altınları inceledi. Altınlara baktıktan yaklaşık 6-7 dakika sonra kuyumcudan bir ürün satın almayan kadın, geri döneceğini söyleyerek kuyumcudan ayrıldı.

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Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

İKİNCİ DÜKKANDA BİLEKLİK ÇALDI, GERİ DÖNÜP İTİRAF ETTİ

İlk çıktığı kuyumcunun ardından yan dükkana da girip altın bileklik bakan öğretim görevlisi, ikinci dükkandan da ayrıldı.

Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

Şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine kuyumcudaki çalışan kamera kayıtlarını inceledi ve E.Ü.'nün bileklik çaldığını fark etti. Vakit kaybetmeden kadının arkasından seslenen çalışanın dikkati sayesinde E.Ü. dükkana geri dönerek bileklik çaldığını itiraf etti.

Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

İLK DÜKKANDA DA HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık yarım saat sonra yan kuyumcuya polis ekiplerinin girdiğini gören satış danışmanı, ne olduğunu öğrenmek için komşu kuyumcuya gittiğinde kısa bir süre önce kendi dükkanlarına gelen E.Ü.'yü gördü.

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