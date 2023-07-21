Hırsızlık yapan öğretim görevlisinden pes dedirten sözler! “İlaç dozu” savunması

İLK DÜKKANDA DA HIRSIZLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık yarım saat sonra yan kuyumcuya polis ekiplerinin girdiğini gören satış danışmanı, ne olduğunu öğrenmek için komşu kuyumcuya gittiğinde kısa bir süre önce kendi dükkanlarına gelen E.Ü.'yü gördü.



