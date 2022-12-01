Hırvatistan Belçika maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. F Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, ''Hırvatistan Belçika maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Hırvatistan Belçika maçı canlı izle linkine erişmeye çalışıyor. Peki, Hırvatistan Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2022 Dünya Kupası TRT 1 canlı yayın ile Hırvatistan Belçika maçı canlı izle ve tüm detaylar!