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Haberler Yaşam B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:11

B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubunda kritik maçlar oynanıyor. İspanya'nın lider olduğu grupta Hırvatistan İtalya maçı canlı izle TRT 1 ekranı ile araştırılıyor. Leipzig Stadı'nda oynanacak karşılaşma gündemdeki yerini aldı. Tarihlerinde 10. kez karşılaşacak iki takımdan kazanan kim olacak merak ediliyor. Hırvatistan İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Hırvatistan İtalya maçı canlı izle ekranı takip ediliyor. Karşılaştıkları 10 maçın 9'unda Hırvatistan'ın galip olduğu iki takımda heyecan dorukta. Son 16 turu bileti almak isteyen ülkeler milli takımları ile mücadeleyi sürdürüyor. Peki, EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

HIRVATİSTAN İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 B grubunda yer alan Hırvatistan İtalya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

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B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

HIRVATİSTAN İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

B grubu karşılaşması, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Pasalic, Sucic, Kramaric, Budimir

İtalya: Donnarumma, Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Cristante, Jorginho, Barella, Pellegrini, Chiesa, Retegui

B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

HIRVATİSTAN İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki TRT 1 canlı izle linkini takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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