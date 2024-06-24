B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

Hırvatistan İtalya maçı canlı izle ekranı takip ediliyor. Karşılaştıkları 10 maçın 9'unda Hırvatistan'ın galip olduğu iki takımda heyecan dorukta. Son 16 turu bileti almak isteyen ülkeler milli takımları ile mücadeleyi sürdürüyor. Peki, EURO 2024 B grubu Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?