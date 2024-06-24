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B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:11
B GRUBU: Hırvatistan İtalya maçı canlı izle! EURO 2024 Hırvatistan İtalya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B grubunda kritik maçlar oynanıyor. İspanya'nın lider olduğu grupta Hırvatistan İtalya maçı canlı izle TRT 1 ekranı ile araştırılıyor. Leipzig Stadı'nda oynanacak karşılaşma gündemdeki yerini aldı. Tarihlerinde 10. kez karşılaşacak iki takımdan kazanan kim olacak merak ediliyor. Hırvatistan İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...