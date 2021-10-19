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Haberler Yaşam Hobbit Evleri sonbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor
Giriş Tarihi: 19.10.2021 15:16 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 15:20

Hobbit Evleri sonbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filminden esinlenerek inşa edilen Hobbit Evleri'nde sonbarın gelmesiyle birlikte sunduğu görsel şölenle ziyaretçi akınına uğruyor.

Hobbit Evleri’ne ziyaretçi akını

Sivas'ta "Yüzüklerin Efendisi" filminden esinlenerek inşa edilen "Hobbit Evleri"nin de yer aldığı mesire alanında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Hobbit Evleri’ne ziyaretçi akını

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe mesire alanı, vatandaşların dört mevsim en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

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Hobbit Evleri’ne ziyaretçi akını

Özellikle yaz aylarında piknikçilerin akınına uğrayan mesire alanı, sonbaharda da sararan ve dökülen yapraklarıyla sunduğu görsel şölenle ziyaretçi çekiyor.

Hobbit Evleri’ne ziyaretçi akını

Mesire alanında bulunan "Hobbit Evleri"nin etrafındaki ağaçlar da yeşil ve sarının farklı tonlarıyla renk cümbüşü oluşturuyor.

Hobbit Evleri’ne ziyaretçi akını
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