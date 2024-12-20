Holding 4. Bölüm Fragman | " İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan" Holding yeni bölüm fragmanı izle!

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği 'Holding' gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getiriyor. Her hafta perşembe günleri seyirci ile buluşan Holding dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, ATV dizi ekranı ile Holding yeni bölüm frgmanı izle linki ve yeni bölüme dair tüm detaylar...