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Haberler Yaşam Holding 4. Bölüm Fragman | " İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan" Holding yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:13 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 07:13

Holding 4. Bölüm Fragman | " İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan" Holding yeni bölüm fragmanı izle!

Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta perşembe günleri seyirci karşısına çıkan Holding; Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler gibi usta isimleri kadrosunda buluşturuyor. 19 Aralık tarihli son bölümde Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Peki, Holding yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Holding 4. Bölüm Fragman | İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan Holding yeni bölüm fragmanı izle!

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği 'Holding' gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getiriyor. Her hafta perşembe günleri seyirci ile buluşan Holding dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, ATV dizi ekranı ile Holding yeni bölüm frgmanı izle linki ve yeni bölüme dair tüm detaylar...

Holding 4. Bölüm Fragman | İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan Holding yeni bölüm fragmanı izle!

HOLDİNG 4. BÖLÜM FRAGMANI

Holding dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

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Holding 4. Bölüm Fragman | İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan Holding yeni bölüm fragmanı izle!

HOLDİNG 3. BÖLÜM KONUSU

Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler.

Holding 4. Bölüm Fragman | İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan Holding yeni bölüm fragmanı izle!

Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur.

Holding 4. Bölüm Fragman | İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan Holding yeni bölüm fragmanı izle!

Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler.

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