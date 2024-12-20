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Holding 4. Bölüm Fragman | " İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan" Holding yeni bölüm fragmanı izle!
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
07:13
Holding 4. Bölüm Fragman | " İlk defa korkuyorsun ama ölmekten değil unutmaktan" Holding yeni bölüm fragmanı izle!
Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta perşembe günleri seyirci karşısına çıkan Holding; Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Öznur Serçeler gibi usta isimleri kadrosunda buluşturuyor. 19 Aralık tarihli son bölümde Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Peki, Holding yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?