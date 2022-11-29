Hollanda Katar maçı canlı izle araştırmaları hız kazandı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan artarak devam ediyor. A Grubu'nda averajla lider konumda yer alan Hollanda, Dünya Kupası'na veda eden ev sahibi Katar ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, ''Hollanda Katar maçı hangi kanalda?'' sorusu ile Hollanda Katar maçı canlı izle linkine erişmeye çalışıyor. Peki, Hollanda Katar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 2022 Dünya Kupası TRT 1 canlı yayın ile Hollanda Katar maçı canlı izle ve tüm detaylar!