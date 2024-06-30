Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

Daha sonra da Trabzon'a dönerek orada gördüğü makineyi tarifle beraber yaptırdı. Sonrasında yavaş yavaş biz çalışmaya başladık ve işimizi büyüttük. Makineyle ilgili hiç bir şey bilmiyorduk deneme, yanılma sistemiyle öğrendik. Ben de bu işi 26 yıldır yapıyorum. Bu işi Trabzon'da yapan yok. Trabzon dışında Samsun'da, Ankara'da var; bölgemizde tek biz yapıyoruz diyebiliriz" dedi.



