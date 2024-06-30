Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 11:28

Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

Mustafa Değirmenci, 60 yıl önce Trabzon'dan Hollanda'ya gitti. Bir fabrikada gördüğü tel örme makinesini tarif üzerine Türkiye'de yaptırdı. Oğlu ve torunlarıyla birlikte işlettikleri fabrikada ekonomiye katkı sağlayan Değirmenci, siparişlere yetişemediğini söyledi. Hikayesinden şöyle bahsetti…

İHA
Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

Yaklaşık 26 yıldan beri tel örgü işini yapan Erol Değirmenci, babasının Hollanda'da gördüğü makineyi tarif üzerine Türkiye'de yaptırdığını kaydederek, "Tel işiyle uğraşıyoruz en uzun tel örgü imalatını yapıyoruz. Babam 40 yıl önce Hollanda'da çalışırken orada fabrikasını gördü.

Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

Daha sonra da Trabzon'a dönerek orada gördüğü makineyi tarifle beraber yaptırdı. Sonrasında yavaş yavaş biz çalışmaya başladık ve işimizi büyüttük. Makineyle ilgili hiç bir şey bilmiyorduk deneme, yanılma sistemiyle öğrendik. Ben de bu işi 26 yıldır yapıyorum. Bu işi Trabzon'da yapan yok. Trabzon dışında Samsun'da, Ankara'da var; bölgemizde tek biz yapıyoruz diyebiliriz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

"GENELDE HALI SAHALAR DAHA YOĞUNLUKTA"
Genelde halı saha, site çevresi gibi işlerde sipariş aldıklarını belirten Değirmenci, "Genelde halı sahalar site çevresi bahçe çevirme işlerimiz daha yoğun. Bazen Trabzon dışına bile gittiğimiz oluyor; Rize'ye, Kars'a Samsun'a kadar gidiyoruz. Çocuklarla hep beraber bu işi yapıyoruz. İşinizi sevdikten sonra her şey kolay. Babam Hollanda'da fabrikada çalışan arkadaşını ziyarete gidiyor.

Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

Makineleri orada gördü, Trabzon'a geldikten sonra 'böyle bir makine yaptırabilir miyim' diye tornacıya makineyi tarif ediyor. Makine yapıldıktan sonra evimizin altında küçük bir yer vardı, orada eşe dosta arkadaşlara yapmaya başladı. Daha sonra devam ederek bugünkü duruma geldik. Bu işe başlarken 30 yaşlarında idim, tam işimi buldum severek yapıyorum. İnşallah çocuklarım da bu işi devam ettirecek" diye konuştu.

Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!

Tel örgü makinesini Erzincan'da tarif üzerine yaptırdığını ifade eden Mustafa Değirmenci, "1964 yılınca Hollanda'ya gittim. Orada çalışırken fabrikada tel örgü makinesini gördüm. Bunu Türkiye'ye ilk ben getirdim. Buluş işlerine meraklıyım. Tel fabrikasında usta çalışıyordu baktım güzel tel.

SON DAKİKA