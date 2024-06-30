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Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
11:28
Hollanda’da gördü memleketinde yaptı: Şimdilerde paraya para demiyor!
Mustafa Değirmenci, 60 yıl önce Trabzon'dan Hollanda'ya gitti. Bir fabrikada gördüğü tel örme makinesini tarif üzerine Türkiye'de yaptırdı. Oğlu ve torunlarıyla birlikte işlettikleri fabrikada ekonomiye katkı sağlayan Değirmenci, siparişlere yetişemediğini söyledi. Hikayesinden şöyle bahsetti…