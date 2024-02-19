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Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
10:17
Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!
İnanılmaz olay, Cuma günü saat 17.45 sıralarında Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerindeki hediyelik eşya satan mağazanın önünde yaşandı. Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki standları incelerken, 2 kişinin hedefi oldu. Şapkalı olan şüpheli, bir yandan standları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat aradı.