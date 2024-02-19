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Haberler Yaşam Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:17

Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!

İnanılmaz olay, Cuma günü saat 17.45 sıralarında Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerindeki hediyelik eşya satan mağazanın önünde yaşandı. Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki standları incelerken, 2 kişinin hedefi oldu. Şapkalı olan şüpheli, bir yandan standları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat aradı.

DHA
Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!

İnanılmaz olay, Cuma günü saat 17.45 sıralarında Sirkeci Hamidiye Caddesi üzerindeki hediyelik eşya satan mağazanın önünde yaşandı. Hollanda'dan hafta sonu gezmek için İstanbul'a gelen Buket Buğday, bir hediyelik eşya mağazası önündeki standları incelerken, 2 kişinin hedefi oldu.

Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!

Şapkalı olan şüpheli, bir yandan standları incelerken bir yandan da Buğday'ın cebindeki telefonu almak için fırsat aradı. İlk denemesinde hedefine ulaşamayan şüpheli, beraber hareket ettikleri değerlendirilen diğer kadının yanına giderek sohbet etti.

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Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!

Tekrar Buket Buğday'ın yanına gelen şüpheli, ikinci girişiminde Buğday'ın cebinden telefonu aldı ve hiçbir şey olmamış gibi mağaza önündeki standlara bakmaya devam etti.

Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!

Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise etrafına bakarak telefonunu ararken, hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Hollanda’dan İstanbul’a gelen kadın neye uğradığını şaşırdı: O anlar kamerada!

Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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