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Haberler Yaşam Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:32

Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

Yabancı dizi ve filmlerde büyük kriz devam ediyor. 2 Mayısta başlayan grev sonucu birçok dizi ve filmin çekimleri ertelenmiş, yayınlanma tarihleri belirsizleşmişti. Kriz daha da büyümüş durumda. Oyuncular maaş konusunda Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile anlaşamaması sebebiyle greve gittiklerini duyurdular. 1960lı yıllardan beri ilk defa senaristler ve oyuncular aynı anda greve giderken, sektör bitme noktasına gelmiş durumda. Stranger Things gibi son yılların en popüler dizisinin yeni sezon yayın tarihi Kasım 2024'e kadar atılmış durumda. Akıllara 200 yılında senaristlerin greve gitmesi sonucu birçok dizinin iptal edilmesi geldi. Yabancı diziler Türkiye'de gittikçe yaygın hale geldiği bu noktada birçok dizi film hayranı merakla beklediği yapımlardan mahrum kalacak.

Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

Hollywood'da yaşanan oyuncu ve senaristin greve gitmesi sonucu birçok yabancı dizi ve filmin yapımı ertelendi. Oyuncuların maaş konusunda yapımcılarla anlaşamaması üzerine Hollywood iki grevle karşı karşıya. Büyük yapım şirketleri sorunun çözümünü ararken, senarist ve oyuncular yapay zekanın mesleklerini tehdit etmesinden korkuyor.

Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

HOLLYWOOD OYUNCULARI GREVE GİDİYOR

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyuruldu.

Oyuncular, yapımcılar birliğiyle iyi niyetli bir şekilde görüşseler dahi anlaşmanın sağlanamadığını ve karşı tarafın yetersiz kaldığını aktardı.

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Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

SENARİSTLER HALİ HAZIRDA GREVDE

Yıllık dizi ve film üretiminde hızlı artışın yaşandığı son yıllarda senaristler, daha zor şartlar altında çalıştıklarını ve bunun karşılığında daha az ücret aldıklarını söylüyor.

Amerikan Senaristler Birliği (WGA) tarafından 2 Mayıs'ta başlatılan grevin, film gösterimlerinde gecikmeye yol açabileceği belirtilmişti.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

EN AZ KASIM AYINA KADAR GREV DEVAM EDECEK

Son gelen bilgiler doğrultusunda Yazarlar Birliği ile Hollywood'un büyük stüdyoları Kasım 2023'e kadar konuşmalara başlamayacak. Kasım ayında anlaşmanın yapılmasının zor olduğu öngörülüyor.

Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

STRANGERS THINGS YENİ SEZONU ERTELENDİ

Stranger Things yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, beşinci ve son sezonunun çekimlerinin Hollywood'da yaşanan grev yüzünden ertelendiğini duyurmuştu. Dizinin yeni sezonunun yayınlanmasının en erken 2024 sonbaharı olarak öngörülüyor.

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