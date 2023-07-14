Haberler Yaşam Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

Giriş Tarihi: 14.07.2023 14:32 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 14:32

Hollywood kepenk kapatmaya hazırlanıyor! Oyuncu ve senaristler greve gitti, yeni sezonunu beklediğiniz diziler uzun süre gelmeyebilir!

Yabancı dizi ve filmlerde büyük kriz devam ediyor. 2 Mayısta başlayan grev sonucu birçok dizi ve filmin çekimleri ertelenmiş, yayınlanma tarihleri belirsizleşmişti. Kriz daha da büyümüş durumda. Oyuncular maaş konusunda Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile anlaşamaması sebebiyle greve gittiklerini duyurdular. 1960lı yıllardan beri ilk defa senaristler ve oyuncular aynı anda greve giderken, sektör bitme noktasına gelmiş durumda. Stranger Things gibi son yılların en popüler dizisinin yeni sezon yayın tarihi Kasım 2024'e kadar atılmış durumda. Akıllara 200 yılında senaristlerin greve gitmesi sonucu birçok dizinin iptal edilmesi geldi. Yabancı diziler Türkiye'de gittikçe yaygın hale geldiği bu noktada birçok dizi film hayranı merakla beklediği yapımlardan mahrum kalacak.