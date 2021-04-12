Hoş geldin Ramazan mesajları 2021! Dualı, ayetli ve resimli 11 Ayın Sultanı Ya Şehr-i Ramazan Mesajları ile bu ayın huzurunu paylaşın!

Cennet kapılarının açıldığı, kalplerin Allah sevgisiyle dolup taştığı Mübarek ayın gelmesi şerefine milyonlar Hoş geldin Ramazan Mesajları ve sözleri arayışına çıktı. Çeşitli sosyal mecralar üzerinden paylaşılacak olan bu metin ve görseller ile binlerce Müslüman 13 Nisan tarihinde idrak edilmeye başlanacak olan bu ayın gelişini sevdikleri ve çevresiyle beraber adeta kutlayacak ve huzurunu paylaşacak. Bu kapsamda en güzel, dualı ve ayetli Ramazan mesajları ve sözlerini sabah.com.tr olarak sizler için derledik. İşte en güzel dualı, ayetli, kısa, uzun, Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri…