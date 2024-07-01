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Haberler Yaşam Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!
Giriş Tarihi: 01.07.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 11:52

Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!

Yaz ayları arasında sıcaklığı en çok hissettiren ay olarak dikkat çeken Temmuz başladı. Bu yaz gününü kutlamak ve sevdikleri ile anlamlı mesajlar paylaşmak isteyenler Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024 galerisinde odaklandı. Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medaya platformlarından mesajlar paylaşılıyor. İşte; kısa, uzun en güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları...

Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!

Hoş geldin Temmuz mesajları paylaşılmaya başladı. Tatil sezonunun açıldığı, deniz-kum-güneş temalı bu özel günlerde ayın anlam ve önemini belirtmek üzere görseller ve sözler paylaşılıyor. Özellikle çiçek desenli mesajlar en çok paylaşılanlar arasında. İşte, en güzel, anlamlı, eğlenceli, resimli Temmuz ayı mesajları ve sözleri 2024...

Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!

HOŞ GELDİN TEMMUZ AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024

Çiçekler ağaçlarda kalsın, uçurtmalar göklerde. Haziran, temmuz, ağustos birbirine sokulsun. Ne olur bu böyle olsun. Edip Cansever

Vücudun çıra gibi tutuştu tutuşacak. Saat üçe doğru bir temmuz gününde, yani beni düşüneceksin, ya da bir başkasını. Gülecek, konuşacak, dinleyeceksin. İncecik parmakların saçlarının içinde. Cahit Külebi

Bir adam kış aylarında diyemediği pek çok şeyi temmuz ayında söyler.

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Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!

Bütün aşklar temmuzda başlar.

Temmuzda aşka yelken açmanın vakti geldi.

Ben seni temmuz gibi sevdim sımsıcak delicesine…

Ektiğini biçersin dedikleri ay olsa gerek temmuz ayı.

Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!

Bana ver ellerini bende kalsın bir temmuz akşamında

Temmuz geldi hoş geldi, sevdası boş geldi. Aynası ayrılıktır, içimde darlıktır. Üzeyir Aydın

Temmuz ayının sıcaklığı hepimizin yüreğinde olsun.

Hayat, temmuz güneşiyle eriyen kar gibidir. Eriyip gitmişken, hala bu gurur, bu kibir neden?

Yılanların zümrüt gözleri, temmuz sıcağında, seni albeni tuzağına düşürüp, aşırmasınlar mücevherini. Sezai Karakoç

Derin bir temmuz günü, tembelliğin saygınlık bulduğu zamandır. Sam Keen

Hoş geldin Temmuz mesajları ve sözleri 2024: En güzel, samimi, duygusal, resimli Temmuz ayı mesajları yayında!

Hoş Geldin Temmuz. Güle güle Haziran
Temmuz ayının sıcaklığı hepimizin yüreğinde olsun.
Mutlu ve huzurlu bir ay olsun.
Yaza bir merhaba demek gerekirse, Temmuz'dan bir gün almak gerekir.
Mevsimler geçerken temmuz gelip giderken çok istedim yanımda, sen yoktun… Umut Kaya

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