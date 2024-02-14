Hostes kadına akraba tuzağı! Polislerden bilgi alıp sevgiliye sızdırdılar

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VE AZMETTİRME SORUŞTURMASI

Dayı ve yengenin elde ettiği bilgilerde Diba Z.'nin hangi ilaçları kullandığı, hangi hastanede hangi bölümlerde tedavi gördüğü ve davalarına ilişkin tüm detaylarının olduğunu kaydeden savcılık, bu bilgileri polislerden alıp genç kadının erkek arkadaşına attıklarını ifade etti. Canan B. ve Cesur A.'nın polis memurlarını ikna edip azmettirdiğini, gizli kalması gereken bilgileri alıp paylaştıklarını belirten savcılık, polislerin de suç işlediklerini kaydetti. Canan ve Cesur çiftinin "görevi kötüye kullanmaya azmettirme", 2 polis memurunun da "görevi kötüye kullanma" suçlarını İzmir'de işlediklerini belirten savcılık dosyayı yetkisizlikle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.