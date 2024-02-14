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Hostes kadına akraba tuzağı! Polislerden bilgi alıp sevgiliye sızdırdılar
Giriş Tarihi: 14.02.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
07:26
Hostes kadına akraba tuzağı! Polislerden bilgi alıp sevgiliye sızdırdılar
Miras yüzünden kabin memuru yeğenleri Diba Z.'ye (30) hakaret edip tehditte bulunan ve ceza alan tv sunucusu yenge ile dayı, intikam almak için akıl almaz bir plan yaptı. İkili, kabin memuru genç kadının hastane ve dava gibi özel kayıtlarını pilot olan sevgilisi Berk E. ile paylaştı. Savcılık, genç kadının özel hayatına ilişkin bilgilerinin polis memurlarınca erişildiğini tespit etti. Polislere "görevi kötüye kullanma", dayı ve yengeye de "azmettirme" suçundan soruşturma başlattı.