Giriş Tarihi: 18.08.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
07:25
Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti
İstanbul'da yaşayan hostes Melahat Yağmur Y. arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlarken uçurduğu dilek feneri yan komşusu avukat Sabit İnan K'nın bahçesine inmesiyle başlayan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadını daha önce ölümle tehdit eden avukat bu kez de kişisel verileri ile tehdit etti. Melahat Yağmur Y'nin suç duyurusu üzerine avukat hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.