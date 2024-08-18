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Giriş Tarihi: 18.08.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 07:25

Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti

İstanbul'da yaşayan hostes Melahat Yağmur Y. arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlarken uçurduğu dilek feneri yan komşusu avukat Sabit İnan K'nın bahçesine inmesiyle başlayan kavgada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kadını daha önce ölümle tehdit eden avukat bu kez de kişisel verileri ile tehdit etti. Melahat Yağmur Y'nin suç duyurusu üzerine avukat hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK
Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti

İstanbul'da hosteslik yapan genç kadın arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptığı sırada dilek fenerini yan komşularının ikametine uçurunca başına gelmeyen kalmadı. 2 yıl önce yaşanan olayda, 31 yaşındaki Melahat Yağmur Y. isimli genç kadın, Şişli ilçesinde bulunan ikametinde arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamak için toplandı.

Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti

DİLEK FENERİ KOMŞUSUNUN BAHÇESİNE İNDİ

Konutun ortak terasında toplanan arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde dilek feneri uçurmak istedi. Bu sırada fenerlerden birisi komşuya ait ikametin bahçesine inince Melahat Yağmur Y. duruma müdahale ederek feneri bulunduğu yerden aldı. Dilek fenerinin bahçesine indiğini gören Avukat Sabit İnan K. ise pencereye çıkarak iddiaya göre yüksek sesle bağırmaya başladı.

'SİZİ EVİNİZDEN ALDIRACAĞIM'

Yine iddiaya göre avukat komşularına hitaben, 'Sizi öldürürüm, bunu yanınıza bırakmayacağım, bunu size ödeteceğim, ben avukatım savcıyı aradım sizi evinizden aldıracağım' diye tehditlerde bulunmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde emniyet güçleri genç kadının evine gelerek ifade için karakola götürdü. Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine dava açıldı.

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Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ BULUP HOSTESE GÖNDERDİ

Tarafların davalarının sürdüğü sırada Melahat Yağmur Y'nin telefonuna çalışmış olduğu kurum ekranından kişisel bilgiler içeren personel fotoğrafı ve özel bilgiler gönderildi. Genç kadın şahsına ait özel bilgilerin gelmesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Avukat Sabit İnan K. hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç kadın yapmış olduğu suç duyurusunda telefonuna gelen fotoğraf ve bilgilerin uçuş yaptığı firmada bulunduğunu ve özel bir maharetle ele geçirildiğini belirtti.

Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli avukatın ifadesine başvurdu. Sabit İnan K. söz konusu fotoğrafları kendisinin atmadığını iddia etse de savcılık müştekinin sunmuş olduğu mesaj içeriklerinde üzerine atılı suçu işlediğini belirterek Sabit İnan K. hakkında, 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirmek' suçunu işlediği gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli avukat ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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