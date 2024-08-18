Hostes ve avukatın dilek feneri kavgasında 2. perde! Kişisel verileri ele geçirip tehdit etti

DİLEK FENERİ KOMŞUSUNUN BAHÇESİNE İNDİ

Konutun ortak terasında toplanan arkadaş grubu gecenin ilerleyen saatlerinde dilek feneri uçurmak istedi. Bu sırada fenerlerden birisi komşuya ait ikametin bahçesine inince Melahat Yağmur Y. duruma müdahale ederek feneri bulunduğu yerden aldı. Dilek fenerinin bahçesine indiğini gören Avukat Sabit İnan K. ise pencereye çıkarak iddiaya göre yüksek sesle bağırmaya başladı.

'SİZİ EVİNİZDEN ALDIRACAĞIM'

Yine iddiaya göre avukat komşularına hitaben, 'Sizi öldürürüm, bunu yanınıza bırakmayacağım, bunu size ödeteceğim, ben avukatım savcıyı aradım sizi evinizden aldıracağım' diye tehditlerde bulunmaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde emniyet güçleri genç kadının evine gelerek ifade için karakola götürdü. Tarafların karşılıklı şikayeti üzerine dava açıldı.